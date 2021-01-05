數據會說話：搬離加州的人 多過遷入者

加州 再次拿到計分板上不想拿的高分，搬家貨車搬出服務的數量比例名列前茅。三家貨車公司公布年度州際運輸報告，2020年加州搬離數量高出遷入，分別在「北美運輸」(North American Van Lines)排名第三、「聯合運輸」(United Van Lines)排名第五、「亞特蘭大運輸」(Atlas Van Lines)排名第九。

截至7月1日為止，離開加州的人數，比自美國其他地方搬來的人數多了26萬1084人。2019年淨國內移出人數為23萬6793人；2018年有16萬9236人。移出居民人數不斷增加，也是加州人口截至7月1日僅少量增加2萬1000人的主要原因，增長比例只有0.05%，是自1900年以來人口成長率最差紀錄。以下是各家貨車公司各州移動情況：

•「北美運輸」：加州搬離占64%。2019年為65%、2018年為64%。搬離比例位居第一、第二的州為伊利諾州69%、紐約 65%。其餘排名較前的州還有紐澤西州64%、馬里蘭州61%。遷入比例最高的州是愛達荷州 70%、亞利桑那州64%、南卡羅萊納州63%、田納西州63%、北卡羅萊納州61%。

•「聯合運輸」：加州搬離占59%。2019年為57%、2018年為54%。搬離比例高於加州的州為紐澤西州70%、紐約67%、伊利諾州66%、康乃狄克州63%。遷入比例最高的州是愛達荷州70%、南卡羅萊納州64%、俄勒岡州63%、南達科他州與亞利桑那州62%。

•「亞特蘭大運輸」：加州搬離占57%。2019年為52%、2018年為50%。搬離比例較高的州包括紐約66%、伊利諾州63%、紐澤西州61%、路易斯安那州60%、西維吉尼亞州60%等州。遷入比例最高的州是愛達荷州66%、北卡羅萊納州65%、緬因州63%、新罕布夏州62%、阿拉巴馬州61%。

美國人口普查局統計資料顯示，2017-2019年間，加州有130萬人口移出，搬離加州人口總數約占總人口數4000萬居民的3%。全美人口普查統計來看，同一時間內，有98萬1000人自其他州搬至加州，人均吸引比例為0.8%，是全美得分最低的州。