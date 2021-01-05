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舊金山加大、市府攜手社區福利計畫

記者黃少華／舊金山報導
舊金山加大Parnassus Heights園區將獲得多方面的翻新和投資。（圖片取自舊金山加大官網）
舊金山加大Parnassus Heights園區將獲得多方面的翻新和投資。（圖片取自舊金山加大官網）

為配合Parnassus Heights園區的翻新，舊金山加大（UCSF）與舊金山市府於1月4日發布一攬子擬議中的社區福利計畫協定，包括合作投資員工可負擔住房、交通改善、工作機會和其他社區項目。

雙方協定同時改進服務於舊金山西區的關鍵性應急設施，升級醫療設施以滿足加州地震規範，並擴大舊金山加大Helen Diller醫療中心未來十年的服務能力。

具體而言，社區福利計畫包括：

•為舊金山加大員工提供1263套新住房；

•將舊金山加大現有約1000套住房的40%指定為可負擔房屋；

•2000萬元用於改善交通；

•將建築和永久性入門級（permanent entry level）崗位的本地招聘目標定為30%。

舊金山加大正在Parnassus Heights園區新建一所醫院，以取代已有近70年歷史的Moffit醫院。因為床位有限，Moffit醫院每年難以接納數千名患者。新醫院將使容量增加42%，新增200張住院病床，以更好地滿足舊金山西區日益增長的醫療健保需求。

為在2030年前按要求遵守加州抗震規範，舊金山加大將在建造新醫院時採用最先進的設施，取代過時和易受地震影響的建築，以支持舊金山加大未來數十年的重大研究和培訓項目。

市長布里德（London Breed）說：「展望經濟復蘇，這是住房、交通、就業以及本市長期醫療健保需求方面的重大投資機會。疫情大流行表明，我們不僅需要强大的醫療體系照顧居民，而且這些長期項目、高薪工作和可負擔房屋對保持都市經濟繁榮至關重要。這項擬議中的協定將使舊金山和居民在未來多年受益。我們承諾在項目進展過程中繼續與舊金山加大合作。」

舊金山加大校長霍古德（Sam Hawgood）說：「作為一所公立大學，我們為與舊金山150年的合作關係感到驕傲，在每一次公共衛生危機中以及每一年之間為舊金山市民服務。」

數千名內、外部利益相關者於2018年開始投入規畫過程中，包括召開28次社區會議，並產生了數十項社區投資的可行想法。

社區福利計畫協定的諒解備忘錄一旦定稿，將由市府和舊金山加大的代表簽署。

舊金山 投資 福利

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