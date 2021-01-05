疫情重創房市 金山租金去年大跌27%

舊金山租金去年全年跌幅高達27%。（Getty Images）

儘管新冠疫苗12月已經開打，卻止不住灣區 房租繼續下跌的趨勢。

租賃網站Apartment List的最新報告指出，舊金山 12月的租金 下跌2.7%，使一房公寓中位數月租降為1992元，兩房公寓中位數租金降為2305元。數據顯示，舊金山租金2020年全年跌幅高達27%。不過，報告表示，預測今年春季經濟將有所增長，租金會因此微幅反彈。

Apartment List發言人說：「去年是前所未有的一年，舊金山租金從1月就開始下跌，全年跌幅將近27%，是全美租金跌幅最大的大城市。租金下跌的原因主要是需求減少，去年3月到8月，空房率增加一倍多。不過，去年最後一季的空房率曲線和租金降幅開始放緩，意味2021年租賃市場可能即將反彈。春季通常是租賃市場的旺季，如果經濟在未來幾個月有起色，便可以合理預測舊金山租金將會有所回升。」

灣區另一大城市屋崙的租金12月也持續下跌0.8%，全年跌幅為13.7%，目前兩房公寓中位數月租為1950元。

不過，並非灣區每一個城市12月的租金都下跌，與去年同期相比，東灣核桃溪（Walnut Creek）12月的中位數月租上升了0.6%，但全年仍下跌3.1%。