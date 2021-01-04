信使報專欄：遠距工作將根本改變灣區

疫情使灣區住房、就業市場與交通發生根本上的變化。（Getty Images）

聖荷西 信使報（Mercury News）專欄作家波倫斯坦（Daniel Borenstein）表示，由於雇主和白領階級已經發現遠距工作的巨大潛力，灣區 住房、就業市場和交通將因此發生根本上的變化。

多年來，遠距工作一直是雇主和雇員經常拿來開玩笑的話題。但是，在新冠疫情爆發初期，推特就宣布讓員工無限期在家工作。臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）預見今後一半以上的員工將遠距工作。Google正在研究一項永久性的混合工作方式，允許員工自行分配在家和在辦公室工作的時間。

矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）執行長漢考克（Russell Hancock）說：「現在，我們看到這是可能的，經濟仍然持續發展，日子依舊在過，我們甚至發現到一些過去沒有意識到的新效率。」

遠距工作絕對不僅限於科技人員，律師、會計師、甚至新聞從業人員都發現，他們不再需要花錢通勤到辦公室就可完成工作。雇主也發現，他們因此節省了可觀的成本。

工作方式的改變迫使灣區決策者必須重新審視未來的住房和交通計畫，建築商也在考慮如何將空置的辦公室改為住房。

儘管變化的規模和持續時間目前還無法確定，但可以確定的是，灣區原來的住房和通勤模式會在未來幾年內被徹底改變。隨著通勤人口愈來愈少、公路交通流量愈來愈小，大部分仍必須通勤的人將選擇開車，而非大眾運輸工具。意味像捷運（BART）、AC Transit和VTA等公共交通系統必須重新思考長期載客率的問題，並根據載客率調整預算。

灣區大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）立法和公共事務主任倫舒勒（Randy Rentschler）說：「我們將回到一個不同於過去的未來。問題是，會有多不同？」

事實上，讓雇主和雇員獲得雙贏的新工作模式，已經開始影響辦公和住房市場。

商用房地產公司戴德梁行（Cushman＆Wakefield）的數據顯示，灣區辦公室空置率2020年明顯上升，尤其是舊金山 。灣區委員會經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）的分析指出，與上一年同期相比，舊金山租金下跌23%，屋崙下跌20%，聖荷西下跌15%。

民眾發現，他們不需要居住在大都市就可以工作，加上令人難以置信的低房貸利率，使灣區郊區的獨棟屋房價不斷上升，許多人更乾脆搬離灣區，前往生活成本和房價比灣區低許多，環境比灣區更好的地區居住。