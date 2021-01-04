又來了！搶零錢慣犯 在燒臘店5秒搶走顧客20元

視頻截圖中，圖中畫紅圈的紅衣嫌犯，正在實施搶劫。（記者劉先進 ／翻攝）

本報曾數次獨家報導，有非裔 嫌犯到屋崙華埠 店鋪中，搶劫顧客或店員手中零錢。此嫌犯1日元旦當天又故技重施。9街一家點心燒臘店的經理Queenie 3日表示，1日當天上午，嫌犯趁著店鋪內人多，店員都在忙碌，沒人留意他，搶走顧客手中20元的零錢。事後已報警。

根據本報不完全統計，此嫌犯至少在華埠搶劫五次。除了在燒臘店，分別是在Franklin街一餅店搶劫四次，兩次成功。在8街搶劫兩次。

四處搶劫華人的非裔嫌犯，1日又故技重施，光顧一家燒臘店。（記者劉先進 ／攝影）

燒臘店內有視頻，全程記錄搶劫過程。根據Queenie提供的視頻，搶劫發生在1日上午10時34分，整個過程不到5秒。當時店鋪內有人排隊，非裔嫌犯身穿紅色上衣，貌似在排隊等候購物，不時東張西望。有華人女顧客伸手指給店員，示意要購買哪種食物。嫌犯側身搶走女顧客左手零錢，快速逃走。這時店員才反應過來，原來發生搶劫。

Queenie 3日表示，事發時候店內排隊的人較多，這也是劫匪下手的原因，因為人多好渾水摸魚。人少的話，劫匪鬼鬼祟祟的模樣會讓員工留意到。「華埠都在說這人經常搶顧客手中零錢，我也在附近一個酒莊經常見到他，他的樣子大家都認得。這也是我第一次聽說，店內遭遇如此明目張膽的搶劫。其實嚇到顧客，影響商鋪生意。」

對於有傳言說此人可能有精神疾病，Queenie 推測，可能性不大。因為這人會瞄準人多時下手，頭腦清楚。Queenie說，事發後特別到社媒傳播視頻，也發了劫匪照片給其他華人，提醒留意。還讓兒子上網報告給屋崙警局，並上傳了視頻，希望警方能有所處理。「負責華埠、會講中文的警員，會來店鋪買食物，提及抓過此人，第二天就被法庭釋放，警方頗感無奈。」

多個店主表示，此非裔嫌犯被逮捕數次，不知為何很快釋放。部分商戶和居民因此抱怨，報警無用，因為報告後，警方有時無能為力。Franklin街餅店東主傅先生就說，他數次報案，但作用不大。劫匪還是到處流竄作案，讓人不勝其煩，「要報多少次，才算讓這個人案底厚重、得到懲罰？警員來詢問時，都說抓過他，但法庭放了。」

屋崙警局警員蒲梅（音譯，Mae Phu）曾向本報證實，確實抓過此人，但因為新冠疫情爆發，為防止監獄傳播病毒，警方抓捕類似的輕罪嫌犯後，法院通常不會要求關押拘留，只能發一個禁止令。

儘管如此，華埠商會以及屋崙華埠社區聯絡員楊雪梨（Lisa Dieng）表示，還是希望市民積極報警，方便警方保存罪案數據，據此分配警力，保護華埠治安。