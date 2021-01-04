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譏諷柯瑞隊友盡是「發展聯盟幫」 網友拓荒者遭反嗆

記者劉先進／舊金山報導
勇士慘敗後，有網友嘲諷認為柯瑞身邊都是一幫發展聯盟球員，水準不夠。而拓荒者球員麥凱倫則怒嗆幫勇士說話。（記者劉先進 ／攝影）
勇士慘敗後，有網友嘲諷認為柯瑞身邊都是一幫發展聯盟球員，水準不夠。而拓荒者球員麥凱倫則怒嗆幫勇士說話。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士1日元旦晚上迎來賽季主場首秀，結果以98：123慘敗於波特蘭拓荒者。賽後傳出場邊花絮，有網友認為柯瑞身邊都是一幫發展聯盟（NBA G League）球員，水準不夠。而拓荒者球員麥凱倫（CJ McCollum）則怒嗆「哥們，夠了」，並說勇士有維金斯( Andrew Wiggins )等人，不要這麼不尊重NBA隊員。

柯瑞三分球12中4，得到26分8籃板5助攻。傷癒復出的格林，維金斯、胡巴（Kelly Oubre, Jr.）和新秀懷斯曼( James Wiseman ) 這四名先發球員，三分球合計11中1，投的三分球還沒有柯瑞一個人準，這也是勇士慘敗重要原因。

賽後網友「Famouslos32」評論，柯瑞身邊都是一幫發展聯盟球員，等他有真正的NBA水準的隊友時，每個人都閉嘴；拓荒者球員里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫，至少有NBA隊友。

沒想到麥凱倫在推特上回覆說，「夠了，哥們。別笑了。勇士有維金斯、胡巴，格林傷癒回歸，場上還有榜眼新秀懷斯曼，別這麼不尊重NBA球員。」

目前的聯盟強調投射空間，柯爾就任教頭，更是希望球隊打出傳切配合，投出三分。但勇士五人先發中，格林雖然有防守，狀態不佳，上賽季三分球命中率跌到生涯倒數第二。懷斯曼還在成長中，雖然能幫柯瑞擋拆接球投射，卻投射不准。維金斯善於攻擊籃筐，三分球不穩定。更不必說還有胡巴這樣的「打鐵之王」。他開賽至今，三分球25中1，命中率4%，為NBA本賽季三分球最差。

正因如此，拓荒者可以大膽的放空格林、胡巴等人，三人甚至四人包夾柯瑞，限制他投籃。不過，出生在屋崙的里拉德並未嘲笑對手。他表示，勇士有傷病（湯普森因跟腱斷裂缺席賽季），柯瑞要跟一群更年輕的球員打球，難以得到高質量的投籃機會。「這和他過去四、五年的情況不同。他正在努力獲得高質量的投籃，得到好的投射空間，命中好球。你不會奢望像過去一樣出手三分。我也一樣，會得到很多對方防守的注意力。」

柯瑞 勇士 NBA

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