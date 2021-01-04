波洛西連任議長 金山民主黨華人歡慶

自1987年開始，波洛西便把持著舊金山選區的國會議員席位。（視頻截圖）

民主黨 籍的聯邦眾議院議員波洛西（Nancy Pelosi）成功連任眾院議長，繼續主持國會控制大權。自上世紀80年代開始，波洛西便一直是舊金山 選區的國會議員，她成功連任，本地民主黨內華人歡慶。

舊金山民主黨中央委員湯曉慧期待波洛西的新任期。她說，波洛西一直是一個非常穩定的領導者，也一直把舊金山的價值帶去華府。她認為，在拜登上任總統這個交接期，波洛西在國會內的角色就非常重要。尤其是喬治亞州的參議員選舉結果，也將決定共和黨會否失去參院的控制權。波洛西在眾院的議長席位更是不能有差池。

前舊金山的民主黨主席蔣美琴說，非常高興波洛西能夠連任議長，相信她有足夠的經驗能夠在華盛頓繼續發揮影響。她舉例而言，如果不是有波洛西在國會中，歐巴馬的健保就不會通過。蔣美琴認為現在美國面臨重重的問題和困難，的確是需要一個有經驗的領導者。

早前，年近九旬的加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）因為年齡問題而引起爭議。波洛西今年將81歲，也是國會內的相當高齡的議員。她自70年代一直活躍於加州民主黨內，之前擔任民選公職，直到直接選上國會議員。從1987年開始，她一直把持舊金山的國會議員席位，30多年來始終未有挑戰者能夠贏下她的席位。

波洛西在2018年也曾經表態許諾，自己只會再擔任兩屆議長，也就是2022年之後自己不會再擔任議長。但是至於是否會退休 則沒有明說。湯曉慧認為，波洛西的經驗豐富，只要有能力都可以留在位置上。蔣美琴則說波洛西會否在做完今年任期就退休不得而知，因為政壇上的事情都說不準。

下一次的國會換屆，將會在2022年3月進行初選，也就是不到大約還剩一年兩個月的時間。如果波洛西宣佈退休，那麼這個席位將會是未有現任在位者的公開選舉，那麼也勢必成為舊金山城中大戰。