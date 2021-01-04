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台山寧陽總會館新任主席朱汝湛 就任中華總會館輪值總董

記者黃少華／舊金山報導
在伍璇燦（右二）監交之下，朱汝湛（右一）從蕭挺（左二）手中接過總董印信。左一為監誓人李焯宗。（記者黃少華／攝影）
在伍璇燦（右二）監交之下，朱汝湛（右一）從蕭挺（左二）手中接過總董印信。左一為監誓人李焯宗。（記者黃少華／攝影）

駐美台山寧陽總會館新任主席、美洲朱沛國總堂顧問朱汝湛1月2日就職美中華總會館總董時表示，新的一年，總會館將執行商董決議，團結一心，和睦合作，公平、公開、公正，帶領僑社戰勝疫情，重回正常生活。

中華總會館輪值總董1月2日正式交接，由資深商董伍璇燦監交。朱汝湛從滿任總董蕭挺手中接過印信，資深商董李焯宗為朱汝湛監誓，通事劉榮浩主持交接儀式。

舊金山市長布里德（London Breed）向蕭挺送來感謝狀，也向朱汝湛送來賀狀。中國駐舊金山總領事館沒有代表前往總董交接現場。不過，總領事王東華向朱汝湛送來賀狀。王東華稱讚朱汝湛「長期服務僑社，經驗豐富，深孚眾望」。

新舊兩屆主席團成員在交接儀式上大合影。（記者黃少華／攝影）
新舊兩屆主席團成員在交接儀式上大合影。（記者黃少華／攝影）

蕭挺致簡單的退職詞後，朱汝湛致就職詞。朱汝湛讚揚蕭挺是一位慈善家，熱愛僑社，對工作熱誠負責，凡事親力親為。朱汝湛提到，2020年新冠疫情期間，蕭挺與主席團一起為中國同胞積極籌款50多萬美元，寄回家鄉支持抗疫。

朱汝湛表示，他將繼續更好執行商董決議，他呼籲大家應團結一致、和睦合作，群策群力、求同存異。凡事一定要公平、公正、公開，盡心盡力將會務做到最好。他認為，駐美中華總會館要做一個有擔當的僑社龍頭，將170年的優良傳統傳承下去，更好地為僑社服務，不辜負先賢的期望。

朱汝湛宣布，伍璇燦將繼續代表駐美中華總會館擔任僑立東華醫院的董事。

伍璇燦在監交人致詞中表示，朱汝湛精明能幹、學業豐富、服務僑社十多年，在朱沛國總堂和寧陽總會館貢獻良多。伍璇燦認為，朱汝湛做事必定會合情、合理、合法，然後帶領大家一起前進，最重要的是為僑社和諧安定做出努力。

2020年的主席團成員正式結束工作。駐美中華總會館向寧陽總會館滿任主席李殿邦、肇慶總會館滿任主席方錫林、合和總會館滿任主席鄧海波、陽和總會館主席何東石、岡州總會館主席曾卓然、三邑總會館滿任主席張冠榮、人和總會館滿任主席蕭挺頒發感謝獎牌。

2021年度的主席團成員全體出席此次交接儀式。包括：總董兼寧陽主席朱汝湛、肇慶主席司徒仲山、合和主席余健全、陽和主席何東石、岡州主席曾卓然、三邑主席關家澄、人和主席林少娸。其中，林少娸是七大會館自上世紀以來首位女性主席，也是駐美中華總會館自上世紀以來首位女性主席團成員。

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