柏克萊弱勢可負擔住房 獲州政府撥款2200萬維護

疫情之中，州債務限額分配委員會批准了近5.63億的免稅債券，用於資助全州20個低收入住房計畫。圖為柏克萊的一棟將改造的可負擔房。（記者劉先進 ／攝影）

位於柏克萊的一棟給老人和殘疾人居住的可負擔住房公寓樓Harriet Tubman Terrace，從州府獲得2200萬資金，用於維護。

加州 華裔財務長馬世雲（Fiona Ma）辦公室在日前發布的聲明中說，州債務限額分配委員會（California Debt Limit Allocation Committee）批准了近5.63億的免稅債券 ，用於資助全州20個面向老年人、家庭和殘疾人的低收入 住房計畫。這筆資金將幫助支付17個新計畫的費用，同時還將資助保護三個老舊的現有大樓，包括Harriet Tubman Terrace公寓樓。

加州之所以能獲得5.63億的免稅債券，是因為早前批給堡壘投資集團 (Fortress Investment Group)的撥款被退回。這筆債券原定於籌資建設加州勝利谷（Victorville）至拉斯維加斯的高速鐵路專案，項目由聯邦政府主導。但債券市場不足夠，只得退回。

馬世雲表示，州債務限額分配委員會和加州稅收抵免分配委員會均推出了一些法規，旨在簡化利用稅收抵免和免稅債券為可負擔住房融資的過程。規則進一步優先考慮保護現有的可負擔房，並在全州範圍內資助建設可負擔、且準備就緒的單位。

新條例通過優先考慮遊民和極低收入者和低收入者的住房政策目標，注重成本控制和公共利益，創建一個新的評分模式，優先考慮確定促進公平住房的住房專案。採取有意義的行動，克服種族隔離模式，培育包容性社區。消除有色人種成為發展商的障礙，為非裔、土著人或有色人種的開發商建立一個新的人才庫。並優先為負擔得起的、隨時可以動工的新建築和保護計畫提供資金。

馬世雲表示，這是低收入住房融資的一大進步。更有效率、更精簡的程式正是加州所需要的，以幫助緩解低收入者的住房短缺困境。她還讚揚了州債務限額分配委員會和工作小組，他們啟動了一個強大的利益相關者參與過程，以及與州長和商業、消費者服務和住房機構的夥伴關係。

柏克萊租金穩定委員會主席和租戶權利律師魏斯柏格（Leah Simon-Weisberg）表示，很高興加州在投資和維護Harriet Tubman Terrace公寓樓。州政府的一個重要的角色，就是提供這種保護和建設可負擔房屋的融資，幫助刺激幾個因缺乏資金而停滯不前的地方計畫，並可以幫助當地的非營利開發商和土地信託機構購買和保護更多的可負擔單位。

魏斯柏格認為，建設可負擔房屋的關鍵所在，是能否能足夠快地獲得融資，新的法規能帶來巨大的變化，優先考慮低收入住房的供應商。