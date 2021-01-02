我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

柏克萊弱勢可負擔住房 獲州政府撥款2200萬維護

記者劉先進／柏克萊報導
疫情之中，州債務限額分配委員會批准了近5.63億的免稅債券，用於資助全州20個低收入住房計畫。圖為柏克萊的一棟將改造的可負擔房。（記者劉先進 ／攝影）
疫情之中，州債務限額分配委員會批准了近5.63億的免稅債券，用於資助全州20個低收入住房計畫。圖為柏克萊的一棟將改造的可負擔房。（記者劉先進 ／攝影）

位於柏克萊的一棟給老人和殘疾人居住的可負擔住房公寓樓Harriet Tubman Terrace，從州府獲得2200萬資金，用於維護。

加州華裔財務長馬世雲（Fiona Ma）辦公室在日前發布的聲明中說，州債務限額分配委員會（California Debt Limit Allocation Committee）批准了近5.63億的免稅債券，用於資助全州20個面向老年人、家庭和殘疾人的低收入住房計畫。這筆資金將幫助支付17個新計畫的費用，同時還將資助保護三個老舊的現有大樓，包括Harriet Tubman Terrace公寓樓。

加州之所以能獲得5.63億的免稅債券，是因為早前批給堡壘投資集團 (Fortress Investment Group)的撥款被退回。這筆債券原定於籌資建設加州勝利谷（Victorville）至拉斯維加斯的高速鐵路專案，項目由聯邦政府主導。但債券市場不足夠，只得退回。

馬世雲表示，州債務限額分配委員會和加州稅收抵免分配委員會均推出了一些法規，旨在簡化利用稅收抵免和免稅債券為可負擔住房融資的過程。規則進一步優先考慮保護現有的可負擔房，並在全州範圍內資助建設可負擔、且準備就緒的單位。

新條例通過優先考慮遊民和極低收入者和低收入者的住房政策目標，注重成本控制和公共利益，創建一個新的評分模式，優先考慮確定促進公平住房的住房專案。採取有意義的行動，克服種族隔離模式，培育包容性社區。消除有色人種成為發展商的障礙，為非裔、土著人或有色人種的開發商建立一個新的人才庫。並優先為負擔得起的、隨時可以動工的新建築和保護計畫提供資金。

馬世雲表示，這是低收入住房融資的一大進步。更有效率、更精簡的程式正是加州所需要的，以幫助緩解低收入者的住房短缺困境。她還讚揚了州債務限額分配委員會和工作小組，他們啟動了一個強大的利益相關者參與過程，以及與州長和商業、消費者服務和住房機構的夥伴關係。

柏克萊租金穩定委員會主席和租戶權利律師魏斯柏格（Leah Simon-Weisberg）表示，很高興加州在投資和維護Harriet Tubman Terrace公寓樓。州政府的一個重要的角色，就是提供這種保護和建設可負擔房屋的融資，幫助刺激幾個因缺乏資金而停滯不前的地方計畫，並可以幫助當地的非營利開發商和土地信託機構購買和保護更多的可負擔單位。

魏斯柏格認為，建設可負擔房屋的關鍵所在，是能否能足夠快地獲得融資，新的法規能帶來巨大的變化，優先考慮低收入住房的供應商。

低收入 加州 債券

上一則

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

下一則

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

延伸閱讀

金山人語／祈願2021 回到陽光下

金山人語／祈願2021 回到陽光下
柏克萊學校將繼續遠程教學 直到進一步通知

柏克萊學校將繼續遠程教學 直到進一步通知
柏克萊市祭獎勵 鼓勵房東出租空屋給遊民

柏克萊市祭獎勵 鼓勵房東出租空屋給遊民
柏克萊學者：川普主義有邪教特質 川粉死忠

柏克萊學者：川普主義有邪教特質 川粉死忠
柏克萊大麻研究中心 獲460萬元資助

柏克萊大麻研究中心 獲460萬元資助
維護成本飆升 柏克萊拆除「大人物」雕塑

維護成本飆升 柏克萊拆除「大人物」雕塑

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

2020-12-27 01:14
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16
華埠街頭許多店鋪大門深鎖。（記者李晗 / 攝影）

原訂1．4到期…舊金山宣布居家令無限期延長

2021-01-01 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種