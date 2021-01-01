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原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

柏克萊學校將繼續遠程教學 直到進一步通知

記者劉先進／柏克萊報導
灣區不少學校已做好重開的準備，比如輪流上學，學校配有遠程網課設備。（記者劉先進／翻攝）
灣區不少學校已做好重開的準備，比如輪流上學，學校配有遠程網課設備。（記者劉先進／翻攝）

柏克萊聯合學區（BUSD）表示，考慮到阿拉米達縣的居家令（stay-at-home order）至少在1月7日之前有效，學區委員會決定，學校繼續開展遠程網課教育，直到另行通知。

在此前給學區社區的訊息中，學區總監史蒂芬斯（Brent Stephens）表示，由於新冠疫情的傳播率持續增加，原定1月13日重開學前班（pre-K）和幼稚園到二年級過渡課程的目標根本不可能達到。阿拉米達縣所有公立學區都面臨同樣的現實。

史蒂芬斯說，雖然不知道學校何時會重新開放，但與學區工會合作夥伴的談判正在進行，以確保在安全和合法開放時，學校將做好準備。「我仍然非常感謝社區的每一個人，感謝你們在保護社區健康方面的努力。進入假日期間，當我們通常會期待與朋友和家人聚會時，在居家令的實施下，這是特別困難的，但我知道大家都決心繼續為減緩病毒的傳播盡自己的責任。」

州長紐森（Gavin Newsom）在30日公布了新的學校面授課程恢復計畫，將投資20億元，協助小學生盡快返校上課。如果學區同意公校重開時間表，學區將獲得紓困金，每名學生可獲450元至750元，款項用來作學校重開後的安全費，包括檢測、口罩和消毒等費用。每所學校如要重開，所屬之縣的一周內每天平均感染人數，必須少於每10萬人只有28人感染。

學區 紓困金 檢測

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