竊案頻傳 金山增47% 列治文區增75%
自前年底舊金山克萊門街「玩具船」(Toy Boat)被小偷竊取三、四十個復古玩具的破窗竊盜案件開始，一直到近來重新開業的冰淇淋店遭受盜竊打擊，疫情發生迄今，舊金山商店竊盜案層出不窮。社區小型商業店家表示，街頭犯罪案件不斷發生令人驚訝，加劇了疫情對當地餐館與其他小型商業的打擊。
根據舊金山警局統計，過去一年，舊金山列治文警察分局轄區內的列治文鄰近社區和金門公園大部分地區，商業與住家竊盜案增加了75%。截至11月底，整個舊金山市的盜竊案增加47%。警方表示，警局正與防治犯罪非營利機構「SF-SAFE」合作，透過重新部署資源及增加警力巡邏，加上追蹤重犯者，來對抗竊盜犯罪案件增加情況。
社區竊盜犯罪增加，重創在疫情期間仍開放的許多當地餐館與其他小型商業。然而，一名店家業主也認為，在疫情期間，每個人的處境都相當困難。因為沒有人們工作、無法獲得失業補助，非常絕望。
列治文區附近一間餐館「Cassava」本月稍早也遭到竊盜犯罪打擊，損失估計約有3000元。店主洛羅伊（Yuka Ioroi ）表示，用來點餐的餐廳內三台iPad及iPhone被偷。店內支票簿與信用卡稍後也被發現被盜用在購買衣服和雜物。她並不生氣小偷，但對政府沒有提供公民足夠協助而感到氣憤。
洛羅伊認為，無論是商業或居民，每個人都需要長期支援，而非貸款。應該是給居民的津貼或提供商業補助，或是政府提供至少六個月的損失賠償金。犯罪案件快速增加，因為人們沒錢，而政府未能充分支撐財務危機。竊盜案證實他們管理不善。
為了因應影響生意的竊盜犯罪，「Toy Boat」店主計畫安裝安全捲門，但是，卻被市府城市規畫人員告知，地方規畫法規要求商業維持透明窗戶、允許行人視線可看進店內，並建議使用金屬安全門或鐵柵欄替代。但店家表示，這些裝置昂貴卻無法有效防止有人再砸商店玻璃。
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