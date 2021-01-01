竊案頻傳 金山增47% 列治文區增75%

自前年底舊金山 克萊門街「玩具船」(Toy Boat)被小偷竊取三、四十個復古玩具的破窗竊盜案件開始，一直到近來重新開業的冰淇淋店遭受盜竊打擊，疫情 發生迄今，舊金山商店竊盜案層出不窮。社區小型商業店家表示，街頭犯罪案件不斷發生令人驚訝，加劇了疫情對當地餐館與其他小型商業的打擊。

根據舊金山警局統計，過去一年，舊金山列治文警察 分局轄區內的列治文鄰近社區和金門公園大部分地區，商業與住家竊盜案增加了75%。截至11月底，整個舊金山市的盜竊案增加47%。警方表示，警局正與防治犯罪非營利機構「SF-SAFE」合作，透過重新部署資源及增加警力巡邏，加上追蹤重犯者，來對抗竊盜犯罪案件增加情況。

社區竊盜犯罪增加，重創在疫情期間仍開放的許多當地餐館與其他小型商業。然而，一名店家業主也認為，在疫情期間，每個人的處境都相當困難。因為沒有人們工作、無法獲得失業補助，非常絕望。

列治文區附近一間餐館「Cassava」本月稍早也遭到竊盜犯罪打擊，損失估計約有3000元。店主洛羅伊（Yuka Ioroi ）表示，用來點餐的餐廳內三台iPad及iPhone被偷。店內支票簿與信用卡稍後也被發現被盜用在購買衣服和雜物。她並不生氣小偷，但對政府沒有提供公民足夠協助而感到氣憤。

洛羅伊認為，無論是商業或居民，每個人都需要長期支援，而非貸款。應該是給居民的津貼或提供商業補助，或是政府提供至少六個月的損失賠償金。犯罪案件快速增加，因為人們沒錢，而政府未能充分支撐財務危機。竊盜案證實他們管理不善。

為了因應影響生意的竊盜犯罪，「Toy Boat」店主計畫安裝安全捲門，但是，卻被市府城市規畫人員告知，地方規畫法規要求商業維持透明窗戶、允許行人視線可看進店內，並建議使用金屬安全門或鐵柵欄替代。但店家表示，這些裝置昂貴卻無法有效防止有人再砸商店玻璃。