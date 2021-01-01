聖縣增流動新冠檢測點…洛斯阿圖、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖

聖他克拉拉縣政府下周將繼續提供預約和免預約新冠檢測服務。圖為聖縣一處檢測點。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣政府12月31日表示，下周將繼續提供預約和免預約新冠檢測 服務，建議所有暴露在新冠風險的居民都要檢測。

除了為期七天的聖縣露天市集（Fairgrounds）的檢測點和聖荷西 、吉爾洛的免預約檢測點，下周還會在洛斯阿圖、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖進行流動檢測服務。在吉爾洛的San Ysidro Park跟東聖荷西的Public Health Story Road Hub也會有檢測集會，但需要密切注意檢測點時間的變動訊息。

聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，任何有可能感染新冠肺炎 的人都應隔離10天。如果出現症狀就要馬上接受檢測。那些可能接觸新冠肺炎但還沒有症狀的人，應該在接觸新冠病毒的7天接受檢測，並繼續隔離到滿10天為止。

「疫苗接種讓我們看到了曙光。但這絕不意味著可以放鬆警惕。陽性率是兩個月前的十倍——新冠肺炎在社區的流行程度比以往任何時候都要高。認為自己可能接觸過新冠肺炎的人都應該隔離並接受檢測。 」

縣政府提醒居民，如果沒有新冠症狀出現，且沒有其他緊急醫療問題，醫院急診部門並不是進行新冠檢測的合適場所。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，他們目前非常忙。對沒有新冠症狀的人，聖縣目前提供室內和免下車(得來速)檢測。有症狀的人則會被引導到免下車檢測點，以減少傳染他人的機會。

下周還會在洛斯阿圖、山景城、庫比蒂諾、金寶市、巴洛阿圖進行僅限預約的新冠檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測都是免費且個人資料都嚴格保密。