聖他克拉拉縣獲9.4萬疫苗 ICU床位剩8%

聖他克拉拉縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）簡報目前狀況 。（視頻截圖）

聖他克拉拉縣衛生部門12月31日召開記者會，更新縣疫苗 分發的最新進展，並呼籲民眾在新年假期留在家中防疫。

截至當天，聖縣的醫療機構已經收到超過9萬4805支新冠疫苗，其中包括4萬605劑的輝瑞（Pflizer）疫苗，5萬4200例莫德納（Moderna）疫苗。

12月中開始對醫院的醫護工作者及長照護機構的醫護人員施打疫苗之後，醫療急救人員上周也開始接種。疫苗接種通過聖縣公共衛生部門、聖縣消防部門(SCCFD)和聖縣醫急服務處協調進行。

預計下周會有更多疫苗到達，包括輝瑞生產的第二劑疫苗。12月中旬以來，聖縣已有數千名醫護人員和醫療急救員接種疫苗。

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）說：「一線醫務人員向大眾提供醫療服務，每天都暴露於新冠病毒的風險之中。」

他表示，聖縣衛生部門按照聯邦疾控中心(CDC)的疫苗接種指引進行疫苗施打的安排。芬斯特謝柏也表示，目前施打進度下，民眾仍需配戴口罩及保持社交距離。只有當80%的人都擁有抗體才達到安全的群體免疫。

即使疫苗接種規模在擴大，聖縣的醫療系統依然處於壓力之中。ICU和非ICU的可使用床位數都非常低。截至12月31日，聖縣只8%的ICU床位可供使用。為危重病人提供醫療照護時，醫護人員疲於應付，加班加點，大家都疲憊不堪。

歐康諾醫院（O’Connor Hospital ）和聖路易斯地區醫院（Saint Louise Regional Hospital）急診科醫師蘭達佐（Marco Randazzo）表示，目前醫院的ICU跟普通病床都是爆滿。「只有當新冠患者死亡，才會空出床位」。新冠患者激增阻礙了醫療系統接治其他疾病患者的能力，無論中風 、心臟病 發作、交通事故或其他緊急的醫療需要都受影響。聖縣與新冠相關的死亡人數持續上升，迄今已確認709例與新冠相關的死亡案例。

聖縣醫急服務處主任卡瑪（Ahmad Kamal）表示，聖誕假期後的病例增長相比感恩節的暴增要緩和一些。這顯示民眾在聖誕節期間避免集會確實發揮作用。卡瑪懇求聖縣居民繼續待在家中迎接新年假期，從而減緩疫情的傳播。