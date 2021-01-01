我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

史丹福研究：廢水驗出新冠病毒 了解社區感染狀況

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，圖為正在取得樣本。（史丹福大學提供）
史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，圖為正在取得樣本。（史丹福大學提供）

史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，目前已證實可以檢測出新冠病毒等病毒的含量，未來還可應用在其他病毒或公衛問題上，成為公共衛生政策發布的關鍵指標。

史丹福大學表示，透過廢水監測，可準確辨別社區新冠病毒感染的變化，不僅可檢測出廢水樣本中的病毒，還可以追蹤感染率是上升亦或是下降。這項技術已經發表在「環境科學與技術」期刊上。

測試廢水可以更有效追蹤並且補充公衛官員評估控制病毒時政策判別等更多訊息，例如增加更嚴格的政策措施，或是施打疫苗的政策。

主要原因是，這些廢水中其實也包含新冠病毒確診者身上的病毒，病毒透過患者的排泄物排放到廢水中，檢測廢水的濃度能知道全體感染率等狀況。

史丹福大學土木與環境工程學教授博姆（Alexandria Boehm）表示，廢水測試是直接檢測水中RNA的傳導物質，並做出濃度的趨勢與分析，廢水的病毒濃度與社區感染率趨勢往往一致，也證實了透過廢水就能了解社區感染的狀況。

史丹福表示，尤其現在有許多無症狀、輕症新冠病毒患者，幾乎沒有被發現過，但這些人仍具有傳染力，也因此透過研究廢水的濃度，進而了解這個社區真實的感染狀況，提前做出更好的公衛政策。

分析廢水中的RNA，追蹤新冠病毒感染率的研究，已在全國興起。目前可達到的技術是，透過廢水處理設施的汙水，分離出病毒RNA，並經由複雜且高技術的回收過程鑑定，任何連結到下水道系統的廢水設施都能成為檢測對象，也因此樣本數更為擴大，更具效力。

史丹福大學研究團隊正啟動一項新的試點計畫，將在加州八個污水處理廠採樣，周轉時間為24小時，待計畫完成，將更能了解廢水檢測的成效，而除了新冠病毒外，未來也能應用在更多公共衛生相關案例。

檢測 史丹福大學 加州

上一則

金山居家令無限期延長 灣區7縣暫不跟進

下一則

告別2020 金山大事全紀錄 這些事最受矚目…

延伸閱讀

道格拉斯頓設女遊民所 挨批未與社區溝通

道格拉斯頓設女遊民所 挨批未與社區溝通
莫德納較有效？學者：差異不大

莫德納較有效？學者：差異不大
高中生創公益組織讓孩童愛上科學 還打校隊錄取史丹福

高中生創公益組織讓孩童愛上科學 還打校隊錄取史丹福
憂紐機師與廣達女釀社區感染 台CDC急籲醫界警覺

憂紐機師與廣達女釀社區感染 台CDC急籲醫界警覺
阿拉巴馬州 求史丹福大學救經濟

阿拉巴馬州 求史丹福大學救經濟
修改疫苗分發 史丹福：前線醫護優先

修改疫苗分發 史丹福：前線醫護優先

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

2020-12-27 01:14
鍾家失竊案發之後，鍾家兒子在網上為父母發起眾籌。（取自Gofundme）

鍾家35年積蓄遭洗劫 雙親心碎 警逮2嫌

2020-12-24 02:15
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧