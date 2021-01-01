史丹福研究：廢水驗出新冠病毒 了解社區感染狀況

史丹福大學研究團隊設計出一套全新可檢測社區病毒感染量的「廢水檢測法」，圖為正在取得樣本。（史丹福大學提供）

史丹福大學 研究團隊設計出一套全新可檢測 社區病毒感染量的「廢水檢測法」，目前已證實可以檢測出新冠病毒等病毒的含量，未來還可應用在其他病毒或公衛問題上，成為公共衛生政策發布的關鍵指標。

史丹福大學表示，透過廢水監測，可準確辨別社區新冠病毒感染的變化，不僅可檢測出廢水樣本中的病毒，還可以追蹤感染率是上升亦或是下降。這項技術已經發表在「環境科學與技術」期刊上。

測試廢水可以更有效追蹤並且補充公衛官員評估控制病毒時政策判別等更多訊息，例如增加更嚴格的政策措施，或是施打疫苗的政策。

主要原因是，這些廢水中其實也包含新冠病毒確診者身上的病毒，病毒透過患者的排泄物排放到廢水中，檢測廢水的濃度能知道全體感染率等狀況。

史丹福大學土木與環境工程學教授博姆（Alexandria Boehm）表示，廢水測試是直接檢測水中RNA的傳導物質，並做出濃度的趨勢與分析，廢水的病毒濃度與社區感染率趨勢往往一致，也證實了透過廢水就能了解社區感染的狀況。

史丹福表示，尤其現在有許多無症狀、輕症新冠病毒患者，幾乎沒有被發現過，但這些人仍具有傳染力，也因此透過研究廢水的濃度，進而了解這個社區真實的感染狀況，提前做出更好的公衛政策。

分析廢水中的RNA，追蹤新冠病毒感染率的研究，已在全國興起。目前可達到的技術是，透過廢水處理設施的汙水，分離出病毒RNA，並經由複雜且高技術的回收過程鑑定，任何連結到下水道系統的廢水設施都能成為檢測對象，也因此樣本數更為擴大，更具效力。

史丹福大學研究團隊正啟動一項新的試點計畫，將在加州 八個污水處理廠採樣，周轉時間為24小時，待計畫完成，將更能了解廢水檢測的成效，而除了新冠病毒外，未來也能應用在更多公共衛生相關案例。