海外華文媒體線上座談會 童振源：健康益友app 延診至上半年

僑委會舉辦海外華文媒體線上座談會。（記者李榮／翻攝）

每年僑務委員會都邀請部分海外華文媒體人士回台交流，但2020年因為新冠肺炎 （COVID-19）疫情 ，無法成行，僑委會改為舉行海外華文媒體線上座談會，於美西時間29日晚間舉行，委員長童振源主持會議，數十位來自世界各地的媒體代表參加。

童振源指出，新冠肺炎在全世界已經有8000多萬個疫情案例，但台灣 只有700多個確診病例，死亡7人，先前連續253天沒有任何本土病例，台灣的防疫可以說是相當成功。

另一方面，台灣的政府在紓困，以及經濟振興方面也非常努力且有成效，在世界上很多國家經濟都陷入負成長之下，台灣今年的經濟成長率應該還有2.5%；在亞洲地區應該也只有台灣與中國還能維持正成長。

童振源表示，因應疫情與科技演變，僑委會推出很多新的政策與做法。其中包括不斷運用新科技與僑民溝通。僑委會明年的重點業務包括強化華語教學等工作，在孔子學院退場的情況下，僑委會更進一步將與僑校合作，成立社區華語文中心，希望華語文推入主流。

另外，僑委會也希望促進各地的產官學的合作，特別是台灣本身就有很多優勢產業，新創、電商、醫療、智慧城市等方面都是強項，希望未來進一步擴大、整合，並且促進商機的媒合。

對於廣受僑胞歡迎的健康益友app，讓僑胞能直接線上接受台灣的醫師問診，app原本預計服務到2020年底。童振源透露，健康益友app於2021年上半年應該可以繼續，希望能夠擴大辦理，增加醫師的陣容，服務僑胞。