疫情嚴峻 南灣元旦升旗典禮改網路直播

每年都舉辦的南灣元旦升旗典禮，今年將改為網路舉行。（本報檔案照片）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 嚴峻，也讓每年都在南灣華僑文教中心舉行的元旦升旗儀式，決定改為在網路線上舉行。金山灣區 國慶委員會30日宣布，慶祝中華民國110年元旦的南灣升旗典禮，將於1月1日（周五）上午10時透過網路直播，升旗現場搭配事前預錄的節目穿插播出，活絡氣氛。為鼓勵僑胞上網參與，主辦單位也準備多項大獎與月曆，供線上參與的民眾抽獎。

負責宣傳的金山灣區國慶委員會前主委陳建芬指出，每年的元旦升旗是僑界的盛事之ㄧ，很多民眾都特別起早，趕到僑教中心參加升旗，看著中華民國與美國的國旗冉冉上升，大家共同唱著國歌，迎向新一年的到來，並且參加之後的僑教中心室內活動。不過，從今年春天開始，新冠肺炎疫情就非常嚴重，很多活動都無法實體舉行，而秋冬之後新冠肺炎的疫情又更為加劇，政府規定不得群聚，因此元旦升旗只能改為線上舉行，僑胞網路參與。

她表示，過往升旗時都有包括大鼓隊等的開場表演，今年也因為改為線上，又為了避免群聚，因此已經將表演的節目改為預錄，屆時再線上直播。多個社團也同樣預錄畫面，祝賀中華民國的國慶與新一年的元旦，也希望2021年能夠是嶄新的開始，擺脫2020的各種陰霾。

當日將以Zoom meeting的方式線上直播，金山灣區國慶委員會也循著上次國慶升旗的直播往例，提供精美獎品、月曆等物品，供參與民眾抽獎，希望匯聚人氣，更多人能有無遠弗屆的方式，普天同慶，共同歡慶中華民國110年的到來。經文處處長賴銘琪也將親自到場參與升旗。

慶祝中華民國110年元旦南灣地區升旗典禮Zoom meeting詳情：Meeting ID：88556542107。Passcode：2021。