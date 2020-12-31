疫情悶得慌 年底各大商場人潮仍多

因應公共衛生指南要求，各店家容納人數下降，商店外聚集了排隊的人潮。（記者江碩涵／攝影）

雖然現在疫情 仍相當嚴重，不過適逢年底購物季，加上不少人悶在家裡悶得慌，仍有許多人到商場逛街購物。不過商場也因為公共衛生指南要求，各個店家的容納人數都下降，商店外反而聚集了排隊的人潮。

根據聖他克拉拉縣公共衛生局統計，29日因新冠病毒死亡的人數已達673人，新增死亡人數為23人，住院人數則為712人。疫情仍居高不下，沒有下降的趨勢。即便疫苗開始施打了，對於一般社區環境來說，仍有相當艱辛的挑戰。

雖然聖縣衛生局不斷地發布命令，要求人們年底佳節待在家裡，不要出門、不要群聚，不過仍有不少人悶著慌，到外面走走。南灣華人主婦張妍蕙表示，知道聖誕節 後會有購物特賣，加上幾乎半年沒有出門逛街，於是特地前往Westfield Valley Fair逛逛。本來期待商場內沒有什麼人，沒想到每個店家前面都大排長龍，且許多人幾乎是全家出動，好像回到疫情前一樣熱鬧。

張妍蕙說，本來想去樂高和迪士尼 等兒童用品專賣店買些禮物，沒想到光是排隊就排了半小時以上，除了店家可容納人數變少以外，主要還是許多小孩放寒假、無處可去，就有許多父母帶著小孩上門購物，全家出動，一家至少五、六個人在排隊。也因為看到排隊人數太多，於是她放棄這些需要排隊的店家，匆匆離去。

南灣華裔工程師劉安迪說，他已經快要一整年沒有到商場購物過了，幾乎都採網購，且現在退貨也方便。他說，本來每年的年底都會搭飛機到南加洛杉磯，與其他家人共度跨年，不過因為疫情，今年取消了，改為視訊互相祝賀就好，感覺心情有些空虛，2020年真是令人唏噓的一年。