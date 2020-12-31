聖荷西州大足球隊出征 線上動員

聖荷西州立大學校長帕帕奇安（Mary Papazian）。（視頻截圖）

本周四（31日），作為全國第19號種子的聖荷西 州立大學（San Jose State University）斯巴達人美式足球 隊將在亞利桑納州 圖森（Tuson）舉行的「亞利桑納碗賽」上迎戰波爾州立大學（Ball State University）。聖荷西州立大學30日舉行線上賽前動員會。

動員會上，聖荷西州大校長帕帕奇安（Mary Papazian）表示，為自己學校球隊的表現感到自豪，希望球隊可以有機會爭取更大成功，甚至是有機會為全國冠軍而戰。但眼下最為重要的是可以奪取周四亞歷桑納碗的冠軍。

聖荷西市長李卡多表示，即將過去的一整年，聖荷西的居民們都飽受煎熬，如今終於有一個全市人民都可以盼望的球賽，非常開心。他為聖荷西州大的球員感到驕傲，並希望31日聖荷西州立大學可以贏下比賽，給聖荷西一個機會一起來慶祝。

選區包括聖荷西州大的聖荷西市議員佩拉瑞茲（Raul Peralez）表示，自己不僅僅是聖荷西州立大學的校友，更從小就是斯巴達人隊的球迷，對於聖荷西大學重新回到碗賽十分興奮。

球隊主帥巴納（Brent Brennan）表示，球隊經過這一年的奮鬥，終於來到了爭奪碗賽冠軍的時候，他十分興奮。也十分懷念球迷，家人跟朋友們，有信心可以贏下31日的比賽。

球隊名宿加西亞（Jeffrey Garcia）指出過，去一年球隊的進攻組與防守組的表現都是現象級的，所有的校友們都會一起來支持球隊。隊員們現在要做的是全身心的投入到碗賽之中，確保勝利。

無論周四的比賽結果如何，在歷史性地贏得山西聯盟（Mountain West Conference）的冠軍之後，這個賽季對於斯巴達人隊來說都是非凡的。不僅僅是以不敗的戰績進入碗賽，更是球隊29年來的首次成為聯盟的冠軍，也是2012年以來首次超過五成勝率的賽季。