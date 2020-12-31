我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

聖荷西州大足球隊出征 線上動員

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西州立大學校長帕帕奇安（Mary Papazian）。（視頻截圖）
聖荷西州立大學校長帕帕奇安（Mary Papazian）。（視頻截圖）

本周四（31日），作為全國第19號種子的聖荷西州立大學（San Jose State University）斯巴達人美式足球隊將在亞利桑納州圖森（Tuson）舉行的「亞利桑納碗賽」上迎戰波爾州立大學（Ball State University）。聖荷西州立大學30日舉行線上賽前動員會。

動員會上，聖荷西州大校長帕帕奇安（Mary Papazian）表示，為自己學校球隊的表現感到自豪，希望球隊可以有機會爭取更大成功，甚至是有機會為全國冠軍而戰。但眼下最為重要的是可以奪取周四亞歷桑納碗的冠軍。

聖荷西市長李卡多表示，即將過去的一整年，聖荷西的居民們都飽受煎熬，如今終於有一個全市人民都可以盼望的球賽，非常開心。他為聖荷西州大的球員感到驕傲，並希望31日聖荷西州立大學可以贏下比賽，給聖荷西一個機會一起來慶祝。

選區包括聖荷西州大的聖荷西市議員佩拉瑞茲（Raul Peralez）表示，自己不僅僅是聖荷西州立大學的校友，更從小就是斯巴達人隊的球迷，對於聖荷西大學重新回到碗賽十分興奮。

球隊主帥巴納（Brent Brennan）表示，球隊經過這一年的奮鬥，終於來到了爭奪碗賽冠軍的時候，他十分興奮。也十分懷念球迷，家人跟朋友們，有信心可以贏下31日的比賽。

球隊名宿加西亞（Jeffrey Garcia）指出過，去一年球隊的進攻組與防守組的表現都是現象級的，所有的校友們都會一起來支持球隊。隊員們現在要做的是全身心的投入到碗賽之中，確保勝利。

無論周四的比賽結果如何，在歷史性地贏得山西聯盟（Mountain West Conference）的冠軍之後，這個賽季對於斯巴達人隊來說都是非凡的。不僅僅是以不敗的戰績進入碗賽，更是球隊29年來的首次成為聯盟的冠軍，也是2012年以來首次超過五成勝率的賽季。

聖荷西 足球 亞利桑納州

上一則

州長放寬醫院護士跟病人比例 引發抗議

下一則

金山學區重啟擱置 市長布里德推「監察式檢測」

延伸閱讀

疫情關太久 華人滑雪樂 想買度假房

疫情關太久 華人滑雪樂 想買度假房
卡美爾Tuck Box餐廳拒絕關門 遭重罰2萬元

卡美爾Tuck Box餐廳拒絕關門 遭重罰2萬元
南聖荷西購物中心 停車場驚見2人死於車內

南聖荷西購物中心 停車場驚見2人死於車內
傳染率放緩… 金山官員呼籲：民眾續抗病毒 最好在家跨年

傳染率放緩… 金山官員呼籲：民眾續抗病毒 最好在家跨年
分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2
六合彩1800萬頭獎 聖荷西賣出

六合彩1800萬頭獎 聖荷西賣出

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
鍾家失竊案發之後，鍾家兒子在網上為父母發起眾籌。（取自Gofundme）

鍾家35年積蓄遭洗劫 雙親心碎 警逮2嫌

2020-12-24 02:15
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

2020-12-27 01:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診