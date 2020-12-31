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聖荷西市情咨文 李卡多：信心是希望根源

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西市長李卡多。（聖荷西市政府官網）
聖荷西市長李卡多。（聖荷西市政府官網）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）30號通過視頻發表了今年的市情咨文。一開始他就直截了當地描述了當前城市的狀況：「我們的城市正在遭受前所未有的痛苦。在充滿野火煙霧的日子裡，在充滿國內動亂的夜晚裡，在不斷上升的住院病例中，在無法繳納的賬單中，我們遍體鱗傷……但我們不會屈服。」

李卡多指出，社區的品質——特別是居民對自己和社區的信心是希望的根源。「聖荷西是堅韌的城市。廣闊的心和創造精神使我們能夠忍受、適應和創新。 」他引用一些在危機中鼓舞人心的例子，如有超過3000居民在宣布「矽谷強健」（Silicon Valley Strong）計畫後自願幫助分發食物。

他說，這些助人和堅韌的時刻增強了社區的信心。「我們有著對彼此的承諾，這種信念增強了在困難時期的韌性——通過鍛造我們對彼此的承諾，鼓勵我們適應、嘗試新方法和擁抱風險。只有這樣，才能在的危機中生存，才能在危機過後茁壯成長。」

李卡多列出了市政府在疫情期間的一些工作，包括：

用免費網絡為超過10萬名居民彌合數字鴻溝，幫助數萬名學生參與遠程學習。通過與東區聯合高中學區（East Side Union High School District）合作，在2022年就可以將30多萬居民（與聖路易斯市規模相當）通過數字方式實現免費網絡接入。

聖荷西提供即時緊急住房建設網絡，在四個月內為超過300位遊民提供為市場價五分之一的公寓。自疫情以來，聖荷西市跟聖他克拉拉縣一起與非營利組織合作提供其他住房解決方案，如出租汽車旅館和改裝住房等方式為超過4300多名遊民提供住房，並使1533人獲得永久性住房。

聖荷西與第二豐收食物銀行（Second Harvest Food Bank）合作，管理每周超過250多萬份餐食的分發，並成為全國第一個提議暫停租客驅逐的城市。

等疫情趨緩之後，李卡多表示他將會回到更為傳統且常規的新的年度政策建議上來。他將會著重在改善警察體系的問責制和透明度，以及深化解決種族教育和經濟不平等問題的計畫。

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