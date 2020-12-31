州長放寬醫院護士跟病人比例 引發抗議

薩特加州太平洋醫療中心的護士桑多瓦爾表示，疫情導致需要在每一個病人身上花費更多的時間照護。（視頻截圖）

位於舊金山 的薩特加州 太平洋醫療中心（Sutter California Pacific Medical Center）的護士30日舉行一個記者會，抗議醫院使用州豁免條款來規避護士對病人的安全配備標準。

由於加州的新冠疫情 飆升導致入院病患飆升，州長紐森（Gavin Newsom）為醫療機構提供了一項臨時豁免令，豁免加州法律規定的護士跟病人的配備比例，希望因此提高醫院接收病人的數量。然而，許多加州護士表示，這項豁免政策會把病人與護士都置入危險的境地之中。

桑多瓦爾（Jane Sandoval）是該院護士工會成員，也是一位工作超過30年的護士。她表示，她還記得曾經20多年前的日子，那時候還沒有實行人員配額限制，護士們不得不擔負起過重的照護醫療工作。「像我這樣的護士知道，過去我們因病人太多而不堪重負，無法安全照顧的日子。」

桑多瓦爾表示，因為疫情，護士們在照顧病人時需要穿戴更為嚴格的個人防護設備（PPE）、更多的洗手。這些都導致了需要在每一個病人身上花費更多的時間進行照護。

薩莫拉（Madeline Zamora）是薩特加州太平洋醫療中心的分娩護士。她表示，加州太平洋醫療中心被選為舊金山灣區最適合生孩子的地方。但是她擔心放寬護士病人的比例，將使得這一項成就在未來受到衝擊。

急診室護士比謝爾（Yasmin Bishr）表示，放寬護士跟病人比例的作法已經造成了很大的傷害。不僅傷害護士，使得護士們疲於奔命。同樣損害了病人的健康。因為護士們無法給予每一個病人足夠的關注，特別是很多重病的患者因為醫院病人數過多，而無法得到護士們足夠的照護。