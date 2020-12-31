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華美醫師協會 捐安老自助處10萬元

記者李晗／舊金山報導
華美醫師協會與安老自助處的支票捐贈儀式。（安老自助處提供）
華美醫師協會與安老自助處的支票捐贈儀式。（安老自助處提供）

華美醫師協會向安老自助處捐出10萬元的款項，促進長者健康生活，尤其是在疫情期間為長者送上營養餐。

安老自助處行政主任鍾月娟表示，很榮幸成為華美醫師協會的受益者，並與其共同為灣區長者服務。今年已經是華美醫師協會第三年頒發10萬元給予安老自助處。

「華美醫師協會一向以促進華人健康為宗旨，關懷社區及鼓勵本地健康事業的發展。安老自助處的服務使我印象深刻。 多年來，我們對安老自助處的承諾有增無減。 我們很高興知道安老自助處在疫情大流行期間仍然為長者提供服務。」 華美醫師協會主席雷雨行說。「感謝鍾月娟以及安老自助處的團隊為我們的病人提供營養餐及相關重要服務，特別是在疫情大流行期間。」

自3月份以來，許多長者無法外出，需要長時間留在家中。安老為他們提供的服務包括：派發營養餐、家居送餐計畫、電話慰問服務、社會服務，以及雲端服務來照顧長者們。

華美醫師協會與安老合作，為居家的長者提供家居護理，臨終關懷和所需的服務，以確保他們的身心健康。 另外，華美醫師協會、安老自助處與華埠各界團體聯合創立「華人社區抗疫聯盟」，齊集社區專業人士和領袖一起去討論和發放有關疫情大流行最新及最可靠的信息，並以適合華人社區的方式來講解。

安老自助處重新開放了七個社區康樂中心，每周為舊金山的長者派發超過6600份自行提取的營養餐；亦恢復了美味營養餐計畫（CHAMPSS）及家居送餐計畫。欲了解有關每日營養餐餐單，安老的營養餐計畫以及長者中心服務，請登上www.selfhelpelderly.org/locations或致電415-677-7600查詢。

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