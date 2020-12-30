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追蹤疫苗接種者 引發隱私憂慮

編譯組／綜合報導
新冠肺炎疫苗接種者需提供個人訊息，不少人擔心隱私問題。（洛杉磯時報）
新冠肺炎疫苗接種者需提供個人訊息，不少人擔心隱私問題。（洛杉磯時報）

隨著新冠肺炎疫苗推出，專家認為，追蹤疫苗施打對象的個人訊息，對確保疫苗安全性與有效性至關重要，但收集這些數據恐使部分民眾擔心隱私問題。特別是一些較容易感染新冠肺炎者，包括第一線工作的非法勞工，恐因此拒絕接種疫苗。

非營利組織聖約翰兒童健康與家庭中心（St. John's Well Child and Family Center）首席執行官曼西亞（Jim Mangia）說，對那些害怕提供個人訊息者，必須給予豁免。否則將有許多人拒絕疫苗接種。

其他公共衛生專家表示，數據收集對疫苗安全管理至關重要，患者不用擔心。

1988年至2004年擔任聯邦疾控制與預防中心（CDC）主持免疫計畫，現任艾默里疫苗中心（Emory Vaccine Center）副主任的歐倫斯坦（Walter Orenstein）說，接種的好處超過任何風險。這樣的個人數據在加州疫苗註冊機構中存在25年，他從未聽過有人用該數據確認某人的移民身分。

加州和聯邦衛生官員說，數據收集的目的是確保接種者可進行第二劑疫苗，這些數據有助評估不同族群對疫苗產生的有效性。

川普政府要求各州同意與聯邦政府共享患者資料，並儲存在州級疫苗註冊庫中。這引來疫苗接種者和維權團體的警覺。

代表全國各地州衛生官員的四個組織，10月致函CDC負責人芮斐德（Robert Redfield）指出，「若聯邦政府堅持要獲得各州接種者詳細個人數據，人們便會拒絕接種新冠肺炎疫苗。」

本月加州與CDC達成協議，與聯邦政府共享的個人數據，僅限於出生月份、性別和接種疫苗的縣。

但他們仍須對加州疫苗註冊機構提供更多訊息，包括姓名、地址、性別、出生日期、族裔。醫師還需紀錄患者是否拒絕接種疫苗。這些數據都將存入加州免疫註冊中心（CAIR）。多年來該數據庫，可讓醫師快速找到孩子疫苗紀錄。學區和兒童保育中心可透過此系統了解學生接種的疫苗。

州公共衛生局通訊副主任貝依（Ali Bay）拒絕評論雇主是否可透過該系統確定員工是否接種疫苗。

曼西亞說，組織的醫療網每年替非法入境的3萬人至4萬人提供醫療服務，醫護人員努力說服移民接受醫療服務，即使患者不願提供訊息，診所也需靈活的提供疫苗。

新冠肺炎疫苗接種者需提供個人訊息，不少人擔心隱私問題。(Getty Images...
新冠肺炎疫苗接種者需提供個人訊息，不少人擔心隱私問題。(Getty Images)

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