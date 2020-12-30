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柏克萊市祭獎勵 鼓勵房東出租空屋給遊民

記者劉先進╱柏克萊報導
柏克萊高架橋底隨處可見遊民帳篷。（記者劉先進 ／攝影）
柏克萊高架橋底隨處可見遊民帳篷。（記者劉先進 ／攝影）

柏克萊市府表示，鼓勵房東出租任何可用的空房給社區內的遊民居住。此計畫保證每月按時付款，租客只是按收入比例繳納部分房租，其他租金由政府和慈善基金出。需求量最高的是一居室和Studio戶型。新加入的房東可獲得1000元獎勵。

調查人員去年發現柏克萊有1108名遊民，比兩年前增長13%。柏克萊高架橋底隨處可見遊民帳篷，在柏克萊7街、8街一帶，到處都是遊民的房車。

柏克萊市府宣傳的幫助遊民計畫，是阿拉米達縣正在推廣的「提供一個家」計畫（Providing a place to call home）。房東可自行設定入住標準，並可能要求提供標準的租房申請。項目幫助有需要的人與房東配對。租客會有一個案件經理，提供入住後的全面服務。比如，一個24小時緊急電話，設置風險緩解基金等。阿拉米達縣的資料也說，研究表明，98%獲得這類永久性支援的家庭，都一直住在房內，租戶流失率很低。

房東能受益不少，比如保證每月按時付款，租戶支付部分租金（占租戶收入的一定比例，這也是可負擔住房通常計算租金的方法），租金餘額由政府和慈善資金支持。付款由一個非營利組織擔保。

房東也可單線24小時聯繫項目員工，以幫助解決潛在的租戶問題。獲得可能的額外激勵措施，包括給新加入的房東1000元獎勵。

柏克萊市府表示，歡迎任何戶型的公寓業主提供住房，但特別需要靠近公車的一居室、二居室和工作室。有方便的公共交通，有自己的浴室，有廚房或小廚房的戶型是首選。計畫對有無障礙設施的出租單位特別感興趣。希望房東能熱情歡迎依靠固定收入或第三方住房援助基金支付租金的租客。

市府表示，在新冠疫情期間，計畫具有額外的意義，因為柏克萊和其他社區試圖將那些容易受到疫情嚴重影響的人轉移到更安全的住房。阿拉米達縣希望在今年底前至少鎖定300個住房單位。「每天灣區都有數以千計的個人和家庭在尋找稱之為家的機會。如果你是房屋提供者，請加入我們，一起努力。」

有興趣的房東，可致電(510)777-2100或發送電子郵件至：[email protected]。房屋專員會回答房東計畫的問題。如果房東急需溝通，將被連接到房屋經理，為可出租單位尋找合適租客。房東需要提供出租屋的基本訊息，包括，現有單位數量，規模、位置和其他特點，聯繫人姓名和電話。

柏克萊市府表示，鼓勵業主出租任何可用的空房給社區內的遊民居住。此計畫保證每月按時...
柏克萊市府表示，鼓勵業主出租任何可用的空房給社區內的遊民居住。此計畫保證每月按時付款，租客只是按收入比例繳納部分房租，其他租金由政府和慈善基金出。（記者劉先進 ／攝影）

房東 柏克萊 租金

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