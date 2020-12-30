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舞蹈之星跳上雲端 擴大影響力

記者黃少華／舊金山報導
參賽作品中包括了獨舞、雙人舞、集體舞等多種形式。（圖片由何曉佩提供）
參賽作品中包括了獨舞、雙人舞、集體舞等多種形式。（圖片由何曉佩提供）

受新冠疫情影響，第七屆「華星杯」世界舞蹈之星大獎賽（WDC）從線下走到線上。主辦單位美國華人舞蹈家協會主席何曉佩表示，疫情加大了辦賽的難度和不確定性，但同時爭取到更多參賽者以及「大腕」評委參與，擴大了比賽影響力。

本次比賽的主要評委包括舊金山芭蕾舞團首席舞蹈演員譚元元、擔任多個頂級大芭蕾舞團首席演員的法國舞蹈家莫拉（Pacal Molat）、北京舞蹈學院教授劉岩和中國古典舞系副主任鄭璐。

何曉佩表示，過往舉行現場比賽，難以同時邀請到世界各國這麼多知名舞蹈家前來擔任評委。因為這些舞蹈家的訓練、演出或者教課排期往往比較繁忙。但線上比賽讓她們聚首一堂成為了現實。

2020年是各個舞蹈藝術表演和教育機構艱難的一年。美國大部分舞蹈機構不得不關閉，同時還要承擔沉重的教室租金。何曉佩認為，本屆賽事也鼓勵了大家在疫情期間堅持習舞、上網課、積極生活的態度。未曾想到的是，大賽借助網路優勢衝破了地域限制和旅行簽證約束。更多國家和地區的選手得以參賽。

何曉佩說：「我們收到了120多個舞蹈作品，分別來自美國、中國、巴西、德國、俄羅斯等國。參賽者約600人，是七年以來參賽作品和人數最多的一次。獨舞有60個，雙人和三人舞有13個。集體舞有39個。舞蹈系列、組舞、劇情舞有9個。除了中國舞，還有現代舞和芭蕾舞。過去的現場比賽，往往只能有大約60個節目登台亮相。」

今年有50多個原創作品。不少作品是在疫情期間創作或反映抗疫的。何曉佩舉例，比如青島市歌舞劇院選送的「一次離別」、深圳華夏藝術中心選送的「戰疫」等。

何曉佩指出，線上比賽是個新課題。本屆比賽的巨大工作量也是空前的。從比賽規則修正、網路報名、作品收集、整理歸納、視頻上傳、評委評分、成績計算和報告等環節，負責人袁美玲帶領的項目組日夜兼程，評委仔細評分。

她說，各參賽團體上傳的視頻不能做後期剪切，必須是一套完整的現場表演。本次比賽的專業組選手展現了突出的舞台技藝。

公眾可瀏覽網頁http://www.weshinewdc.com查閱比賽成績。

何曉佩（右）邀請到譚元元（左）擔任本屆比賽的評委。（記者黃少華／攝影）
何曉佩（右）邀請到譚元元（左）擔任本屆比賽的評委。（記者黃少華／攝影）

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