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掀議論！加州非暴力性犯罪有資格提前假釋

編譯組／綜合外電
加州最高法院28日裁定，非暴力性犯罪的囚犯可有資格獲得提前假釋。圖為加州聖昆丁監獄。(Getty Images)
加州最高法院28日裁定，非暴力性犯罪的囚犯可有資格獲得提前假釋。圖為加州聖昆丁監獄。(Getty Images)

加州最高法院28日裁定，非暴力性犯罪的囚犯可能有資格獲得提前假釋。超過三分之二加州選民在四年前投票通過決議。

加州首席大法官坂葉（Tani Cantil-Sakauye）在一致通過的裁決中寫道：「從提案措辭來看，選民並未同意懲教部門因囚犯被判性犯罪，就將他們排除在假釋考慮之外。」

前州長布朗(Jerry Brown)支持2016年的這項提案，認為可加快假釋機會來減少監獄人口和成本。布朗多次表示，他從未打算讓這項提案適用於性罪犯。但下級法院裁定，提案的語言意味著性犯罪不能被排除在外。

加州最高法院也同意這一點。大法官們裁定，這項提案「涉及的範圍並不模糊，包括那些此前登記在冊的性罪犯，以及目前被定義為非暴力的性罪犯。」

根據加州法律，暴力犯罪包括強姦、性虐和對兒童持續性的性虐待。但是這個定義忽略了許多其他性犯罪行為，比如性中介、亂倫、不雅暴露和持有兒童色情作品。

沙加緬度律師貝魯奇(Janice Bellucci)表示，這項裁決將允許約2萬名囚犯獲得假釋。其中大約一半的人現在正因性犯罪而服刑。另一半則正因入室盜竊或毒品等其他罪行而入獄，且有過性犯罪的前科。

但加州最高法院根據州懲教署給出的數字要低得多，約有2.24萬名囚犯被要求登記性犯罪，超過1.8萬名囚犯因性暴力犯罪而服刑，因此只剩下約4400名是非暴力性罪犯。

貝魯奇並不反對這個較低的數字，但她表示，這種差異可能取決於懲教官員如何定義暴力犯罪。她說，有時官員辯稱所有的性罪犯從定義上來說都是暴力的，而有時他們使用的是州法律中的狹義定義。

她擔心，當他們根據高等法院的裁決改寫法規時，會試圖寬泛地定義暴力犯罪，將所有性犯罪都包括在內。她表示，她會竭盡全力反對這種解釋。

她指出，去年11月，選民們否決了第20號提案。該提案本可以通過免除更多罪犯的提前假釋限制，在一定程度上削弱2016年的提案。

懲教署發言人西馬斯（Dana Simas）贊同最高法院的裁決，並表示這一決定並不一定意味著性罪犯將獲得假釋。假釋委員會仍然可以選擇不允許個別人提前獲釋。

法官們說，這讓懲教官員「有足夠的空間來保護公共安全」，而不用像懲教部門所主張的那樣，對性犯罪者實行廣泛的禁令。

西馬斯說，這項裁決「將不會影響目前把犯有暴力重罪的人排除在假釋程序之外的做法。」

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