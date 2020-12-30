居家避疫痠痛患者激增 整脊醫師生意火

余建慶在佛利蒙開設復健及整脊醫學統合式治療診所，並提供體外震波治療（Extracorporeal Shockwave Therapy）。（記者江碩涵／攝影）

新冠病毒期間不少行業都大受影響，生意變差，但有個行業卻逆勢水漲船高。

復健醫學整脊醫師余建慶（Chien Ching Yu）表示，許多人因為在家工作、少運動，深受腰酸背痛之苦，疫情 期間他的診所更是每日爆滿，也有許多以前在波特蘭熟識的病人朋友無法遠距離搭飛機來看診，今年10月他還在波特蘭開了新的診所。

余建慶畢業於台灣 中山醫學大學醫學系，是台灣的復健專科醫師，他的太太則是皮膚科專科醫師，兩人都是醫科畢業生，也在台灣執業工作好一陣子，直到2013年來美進修復健整脊專科，取得美國 加州及俄勒岡州的醫師執照，同時成為美國復健專科醫師會員。

余建慶原本進修完成、取得美國學位後，想回台繼續執業並在中山醫學大學任教，但當時九歲的女兒說想留在美國，就因為這一句話，一家人就繼續留在美國，一切歸零，重新闖天下。

2018年他們來到灣區，並在佛利蒙開設復健及整脊醫學（Chiropractic medicine）統合式治療診所，並提供體外震波治療（Extracorporeal Shockwave Therapy），除華人病患外，也有不少白人因為看了評價來嘗鮮，一試成主顧，而成為診所常客。

今年受到疫情影響，許多行業生意大不如前，余建慶的診所反而生意高朋滿座。以前有不少波特蘭科技業的病患，來灣區出差時找他看診，現在受到疫情影響難以出差旅行，余建慶今年10月還逆勢到波特蘭新設立診所。

余建慶說，疫情期間看診病患變多，最主要原因就是在家工作時間長、少運動，導致肌筋膜症候群，除在家工作引發慢性疼痛外，疫情期間也有病患在後院種蔬果時姿勢不對而拉傷，還有大掃除、自己裝潢家裡時的各種扭傷、跌傷等，需要診療的機會大增。

余建慶說，肌筋膜症候群的疼痛一直沒有根治，將造成病患全身不對勁，是一種難以言喻的不舒適感，也因此更需要專業醫師透過專業儀器治療，也因此復健及整脊醫學近來相當熱門。