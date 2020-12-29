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聖他克拉拉縣新冠病患 西語裔占52％

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖路易斯地區醫院的醫院行政德拉莫瑟出席記者會。（記者陳辰威／攝影）
聖路易斯地區醫院的醫院行政德拉莫瑟出席記者會。（記者陳辰威／攝影）

聖他克拉拉縣疫情達到嚴峻的里程碑，累計652例新冠肺炎死亡病例。面對持續走高的病例數和創紀錄的住院人數，衛生官員和社區領袖呼籲嚴格遵守防疫規定，盡可能待在家裡。少數族裔，特別是西語裔社區仍是受影響最嚴重的群體，西語裔社區佔所有COVID-19病例52%，但僅佔聖縣人口的25.8%。

聖縣病例激增 ICU只剩29床位

28日記者會上，聖路易斯地區醫院（Saint Louise Regional Hospital）行政官（Hospital Executive）德拉莫瑟（Gloria de la Merced）指出，目前整個聖他克拉拉縣只剩下29張ICU加護床位，可用ICU床位少於9%。

病例數激增，聖路易斯地區醫院的ICU病床已滿，不得不把病人安置在急診病床上。「如果救治力達到極限，社區每個人都會受到影響」德拉莫瑟表示，醫護們每天都面臨非常大壓力。床位不足，每天都需安排1-2位病患轉院。她請求大家保持社交距離，減緩疫情擴散。縣公共信息官員馬丁斯（Maribel Martinez）表示，吉爾洛跟莫干山的病例數較多是因為當地高人口密度和更多一線工作人員。

莫干山市議員貝特蘭（Yvonne Martínez Beltrán）表示，西語裔跟移民社區在此次疫情中受到更大衝擊，病例跟死亡數都高。吉爾洛市長布蘭柯麗（Marie Blankley）希望每個人都為社區著想「與家人或朋友聚在一起，就可能傳播病毒。」

她表示作為市長，強烈呼籲每居民戴口罩。新當選的市議員佩雷茲（Rebeca Armendariz）表示，疫情對少數族裔影響尤為強烈。很多人因為工作（一線工作人員）無法在家工作；沒有私家車的居民必須搭乘公共交通；沒有信用卡即無法網路訂餐，必須要外出購買。

佩雷茲表示能理解大家的掙扎，同時呼籲應該做好防護，若缺乏口罩等防疫物資可以跟社區服務團體尋求幫助，民眾的隱私不會在新冠檢測時被洩露。

社區組織Working Partnerships USA的費南茲（Maria Noel Fernandez）表示，過去幾個月內每天都會派出62位工作人員去社區幫助小商戶跟一線工作人員，累計幫助了6500戶小商戶以及員工。

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