最多2.5萬元 加州小企業援助 12/30日起開放申請

自疫情 以來，加州 數以百萬計的小企業就受到嚴重的衝擊。根據位於哈佛的Opportunity Insights的數據，加州小企業的收入在12月比疫情爆發前的1月下降了30.1%，仍在營業的小企業數量下降了33.2%。而在聖他克拉拉縣，小企業的收入在12月份比疫情開始前的一月份下降了44.5%，仍在營業的小企業數量相比1月份下降了41.9%。

由Lake Research Partners for Small Business Majority在11月（在居家令下達之前）主持進行的一項針對小企業的調查報告中指出，加州的小企業主的生意收到疫情影響已經嚴重縮水，收入和運營能力都下降。小企業主們將不得不通過降低工資，減少工作時間或減少員工福利等方式縮減成本。

有高達16%的受訪少數族裔的小企業主表示因疫情的影響他們可能要在未來三個月內永久關閉生意，而白人企業主的比例僅為12%。有高達28%的受訪少數族裔企業主表示他們可能要被迫在在未來的三個月內暫時關閉他們的生意，相比之下，白人企業主的比例為15%。

加州小企業援助項目將從12月30日開始接受受到疫情影響的小企業的申請，申請金額從5000美元 到25000美元不等。申請從12月30日(周三)上午時開始，1月8日(周五)晚上11時59分結束。小企業可以在careliefgrant.com上查看申請資格要求。加州小企業援助計畫的5億美元是由州長和州議會在11月末宣布撥款，並由位於州長商業和經濟發展辦公室的加州小企業辦公室負責管理。

截至12月28日，加州共有超過兩百萬新冠確證病例，日均新增過3萬。聖他克拉拉縣共有超過6.6萬例新冠確診病例，日均增長超過1000例。雖然加州的新冠疫苗接種計畫已經開始，但許多公共衛生專家仍然對於疫情的發展態勢表示擔憂。