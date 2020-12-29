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居家學習挑戰大 灣區媽媽教室 1.8邀專家經驗談

記者李榮／聖荷西報導
媽媽教室將舉辦講座，分享家長在孩子線上課程時可以扮演的角色。（記者李榮／攝影）
媽媽教室將舉辦講座，分享家長在孩子線上課程時可以扮演的角色。（記者李榮／攝影）

新冠疫情嚴峻，今年3月開始，多數的學校就改為網路上課，至今許多學生都還未能回到教室實體上課。「線上課程」不僅對老師是新的嘗試，對於學生與家長來說也很是挑戰，金山灣區媽媽教室將邀請數位教學專家、教師陳姮良舉辦教育講座，分享家長在孩子線上課程時扮演的角色，以及各項準備。

媽媽教室創辦人高玉麗指出，媽媽教室因應疫情，改為免費參加，透過Zoom平台線上視訊教學。1月8日將辦教育講座，主題為「疫情其間，做孩子的堅強後盾，從居家線上課程談起」希望幫到家長與學生。

陳姮良（Henny Chen）是台北教育大學教育傳播科技研究所碩士，研究興趣為外語教學、教材設計、數位應用及數位學習。她也是為加州中文數位教師協會發起人、十多年來擔任全美各地巡迴培訓講師，經常參與聯邦資助的外語教師培訓，在多所大學的「STARTALK」任中文課程講師及顧問。她也是Chabot College兼職中文講師、海沃的Moreau Catholic High School中文教師。

高玉麗指出，當日課程有三個方面：「照顧自己和孩子的情緒」，「做孩子的後盾，幫助孩子網上學習」，「做孩子的前鋒，幫助孩子回到學校學習」。

上課時間：1月8日(周五)上午10時至11時30分。Zoom Meeting連結資料網址：https://us02web.zoom.us/j/9988063500?pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09。課程10分鐘前提前開放。（若有需要，再請輸入Meeting ID：998-806-3500，密碼：Modesto101，M請大寫) 。詢問電話：408-252-7070。

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