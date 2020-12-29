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網路交貨保安全 密爾比達警局設「安全交換區」

記者李榮／密爾比達報導
不少警局都設有安全交換區，供民眾與陌生人交易時使用。（警方提供）
不少警局都設有安全交換區，供民眾與陌生人交易時使用。（警方提供）

歲末年終是最熱門的購物季節，也是民眾交換禮物的時候，許多人購買或是收到不合用的物品後，可能想在網路上轉賣變現。不過，網路詐騙及購物糾紛頻傳，交易安全與否也常令人擔心。警方呼籲，如果有需要，可以到警局的「安全交換區」（Safe Exchange Zone）交易，保障雙方的安全。

密爾比達警局28日指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，許多購物與消費行為都轉而在網路上完成，常出現民眾購買物品之後決定不要，便上網轉賣。但為了安全，建議大家特別留心；如果與陌生人交易，可以選在警局停車場的安全交換區。例如密市警局的安全交換區就是24小時開放使用，且有攝影機持續錄影。

警方表示，網路上的詐騙案件層出不窮，呼籲不要點擊來路不明的電郵與簡訊連結。點擊網址前應該先查證網址是否為官方網站。

在網路購物時最好先搜尋網站的可信度，或者看一下其他消費者評價、抱怨，並且判斷該網站是否為詐騙網站。網路購物時，如果賣家要求不合理的詳細個人資訊（例如社會安全號碼），更要特別小心，絕大多數的情況都不需要提供。

警方也表示，有些透過電話的詐騙，總是要民眾在電話中做決定；但建議最好做足功課，不要太倉促做出決定。

另外，建議在網路購物時使用信用卡付費，而不是將銀行的帳號交出，減少銀行帳戶遭盜領的機會。

詐騙 疫情 信用卡

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