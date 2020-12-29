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全球公益講堂 線上年終會

記者李榮／灣區報導
「COVID-19 Relief Bay Area」全球公益大講堂主辦線上活動。（李競芬提供）
「COVID-19 Relief Bay Area」全球公益大講堂主辦線上活動。（李競芬提供）

由「COVID-19 Relief Bay Area」全球公益大講堂主辦的「聚焦你我，直播時代——全球公益大講堂年終大聚會」線上活動，趁年底假期時節舉行。義工李競芬說，希望聯合華人社區共同抗疫，講堂至今已經開辦61期講座，分享抗疫知識、金融知識、回顧歷史、了解時事，希望大家一起度過疫情，走向光明的2021年。

主辦單位表示，2020年1月底武漢疫情爆發，3月時，30家華人社團、公司共同組織了「COVID-19 Relief Bay Area」聯合抗疫的團體，4月再推出全球公益大講堂，經常在線上直播，主題包括抗疫、生活、文化、歷史、金融知識等，也希望能凝聚社區。

講座嘉賓包括參加過武漢抗擊疫情的白衣戰士、在美國一線奮戰的醫生、研究新冠疫苗的專家、華裔民選官員、社區領袖、律師、人口普查員、文學博士，經濟專家，金融教授、醫藥公司CEO、報紙專欄作家、資深媒體人、紀錄片編導、電影編劇等。另外還有歌唱家、作家、畫家、芭蕾舞蹈家、廚師、灣區的農場大王等，每位講者都分享自己的專業。

組織也多次募款購買防護用品，捐贈給100多家醫院、醫護人員、養老院、家護中心、復建中心、老人中心、警察局、消防局、家暴中心、無家可歸者。

當日年會中，笛簫演奏家喻曉慶以笛簫音樂演奏拉開序幕，東華醫院院長張建清等人於會中鼓勵民眾接種疫苗；庫比蒂諾議員魏虹等人呼籲要關注青少年心理健康。

疫情 疫苗 華人

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