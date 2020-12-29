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新僑中心行政主任：紓困金應盡快、有系統發放

記者黃少華／舊金山報導
陳浩源認為發放第二筆聯邦紓困金可令更多受惠居民自己決定如何使用。（記者黃少華／攝影）
陳浩源認為發放第二筆聯邦紓困金可令更多受惠居民自己決定如何使用。（記者黃少華／攝影）

總統川普27日晚間簽署9000億元的疫情紓困法案。新僑服務中心行政主任陳浩源認為，面向廣大合資格居民而即將發放的600元紓困金，應盡快且有系統地發放。

陳浩源說：「相對於其他紓困措施，我贊成全民派發紓困金。因為不但令更多人受惠，也可以令受惠居民自己決定如何使用這筆錢。」

民主黨占多數的聯邦眾議院28日以275比134票通過總統川普把個人紓困金提高至2000元的要求。陳浩源對此「樂觀其成」。但他對這一法案是否能在共和黨占多數的聯邦參院通過，持審慎樂觀態度，認為2000元紓困支票可能要到下一任總統就職後更有可能得到發放。

陳浩源指出，新一輪紓困金發放的討論從八、九月份至今。川普希望發放第二輪紓困支票，但一些政客在議題上持續起政治爭執而延至現在。

陳浩源表示，在2018年或2019年度有報稅的公民和持綠卡居民都會從中受惠。在這兩個年度有報稅者，紓困金會轉帳至已登記的銀行戶口或以支票形式寄到。報稅時沒有登記銀行戶口，又在報稅後搬離原地址，就有可能收不到紓困支票。他們可在明年進行2020年度報稅時將資料補充完整，然後獲得紓困金。

在2018年和2019年度沒有報稅的人，只要完成2020年度報稅，也能獲得補發紓困金。

2020年出生的嬰兒，父母完成2020年度報稅之後，同樣能獲得600元紓困金。加上今年第一次500元的兒童紓困金，這些嬰兒可於2021年獲得合共1100元的紓困金。

陳浩源也提到，部分大約21歲全職大學生，在稅表上依然標註為「被贍養人」（dependent），可能無法獲得今年第一次發放的500元兒童紓困金。

最麻煩的人群是遊民。他們普遍沒地址，也沒有銀行帳戶，很難收到紓困金。陳浩源說，稅局推出網站，讓民眾上去登記以獲得紓困金。但遊民往往沒有上網的條件，需要在明年完成2020年度報稅後才能獲得今年稍早時的1200元紓困金。

陳浩源還表示，聯邦紓困金不被算作收入，低收入居民不會因此失去白卡等福利。然而，失業救濟金以及額外10周且每周300元的聯邦失業津貼算作收入，不排除有人因此而減少其他福利，例如糧食券。

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