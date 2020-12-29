新僑中心行政主任：紓困金應盡快、有系統發放
總統川普27日晚間簽署9000億元的疫情紓困法案。新僑服務中心行政主任陳浩源認為，面向廣大合資格居民而即將發放的600元紓困金，應盡快且有系統地發放。
陳浩源說：「相對於其他紓困措施，我贊成全民派發紓困金。因為不但令更多人受惠，也可以令受惠居民自己決定如何使用這筆錢。」
民主黨占多數的聯邦眾議院28日以275比134票通過總統川普把個人紓困金提高至2000元的要求。陳浩源對此「樂觀其成」。但他對這一法案是否能在共和黨占多數的聯邦參院通過，持審慎樂觀態度，認為2000元紓困支票可能要到下一任總統就職後更有可能得到發放。
陳浩源指出，新一輪紓困金發放的討論從八、九月份至今。川普希望發放第二輪紓困支票，但一些政客在議題上持續起政治爭執而延至現在。
陳浩源表示，在2018年或2019年度有報稅的公民和持綠卡居民都會從中受惠。在這兩個年度有報稅者，紓困金會轉帳至已登記的銀行戶口或以支票形式寄到。報稅時沒有登記銀行戶口，又在報稅後搬離原地址，就有可能收不到紓困支票。他們可在明年進行2020年度報稅時將資料補充完整，然後獲得紓困金。
在2018年和2019年度沒有報稅的人，只要完成2020年度報稅，也能獲得補發紓困金。
2020年出生的嬰兒，父母完成2020年度報稅之後，同樣能獲得600元紓困金。加上今年第一次500元的兒童紓困金，這些嬰兒可於2021年獲得合共1100元的紓困金。
陳浩源也提到，部分大約21歲全職大學生，在稅表上依然標註為「被贍養人」（dependent），可能無法獲得今年第一次發放的500元兒童紓困金。
最麻煩的人群是遊民。他們普遍沒地址，也沒有銀行帳戶，很難收到紓困金。陳浩源說，稅局推出網站，讓民眾上去登記以獲得紓困金。但遊民往往沒有上網的條件，需要在明年完成2020年度報稅後才能獲得今年稍早時的1200元紓困金。
陳浩源還表示，聯邦紓困金不被算作收入，低收入居民不會因此失去白卡等福利。然而，失業救濟金以及額外10周且每周300元的聯邦失業津貼算作收入，不排除有人因此而減少其他福利，例如糧食券。
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