硅谷華人扶輪社攜手僑路基金會 到佛利蒙遊民導航中心送餐

硅谷華人扶輪社與僑路基金會青年部送餐到佛利蒙遊民導航中心。（硅谷華人扶輪社提供）

年底聖誕佳節與新年假期是溫暖送愛、奉獻社區的時候。硅谷華人 扶輪社（Huaren Rotary Club in Silicon Valley）與僑路基金會青年部「BRI Youth Group」合作，到佛利蒙的遊民導航中心（Fremont Homeless Navigation center）送餐，讓無家可歸者也能感到社區的溫暖。

佛利蒙遊民導航中心剛剛開幕數個月，是政府為有意願和能力找工作的人，提供的暫時居住處所。原本共能容納46人，不過由於新冠肺炎（COVID-19）疫情 情與居家避疫令保持社交距離 的規定，目前遊民導航中心只能容納25個床位。中心的管理人員介紹，目前有很長的等待入住名單。

硅谷華人扶輪社成立於2014年，是由華人獨立管理、全都是華人會員的扶輪社。裡面有各行各業的精英，還有服務政府公職的人員，專注於社區服務與慈善。硅谷華人扶輪社和僑路基金會青年部特別到佛利蒙遊民導航中心，為無家可歸者送餐，就是希望展現愛心，也讓中心的住客能度過一個溫暖的佳節時光。

自成立以來就積極投身於社區服務的僑路基金會青年部，在疫情期間主動用手工縫製口罩、製作防護面罩、為居家的小學生開設網課，並且舉辦線上講座和音樂會，青年部學生希望盡一己之力，幫助社區。

當日僑路基金會青年部與硅谷華人扶輪社帶著豐富中式晚餐、蛋糕、飲料，以及籌集到的衣服、鞋子，與各式的食品與禮品前往。學生還繪製立體海報和卡片，希望能在疫情特殊的情況下，為無家可歸者帶來溫暖和快樂。