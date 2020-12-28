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灣區名人李華林捐款 支持台大台灣文學駐校作家計畫

記者李榮／灣區報導
川流基金會創辦人、灣區名人李華林再度捐款給台大，設置「川流台灣文學駐校作家計畫」。（記者李榮／翻攝）
川流基金會創辦人、灣區名人李華林再度捐款給台大，設置「川流台灣文學駐校作家計畫」。（記者李榮／翻攝）

台灣大學台灣文學研究所日前接受灣區名人、川流基金會（The Chuan Lyu Foundation）創辦人李華林的捐款。李華林這次捐贈8萬美元，資助「川流台灣文學駐校作家計畫」。李華林本人親自出席在台灣的捐贈儀式，另外包括台大財務長廖珮真、台大台灣文學研究所所長張文薰、台灣文學學會理事長黃美娥都前往代表受贈。

李華林1962年離開台灣、到舊金山加大攻讀藥學博士。1966年博士畢業後，又留在學校做了兩年博士後研究。幾年前舊金山加大（UCSF）慶祝150歲生日，來自台灣的李華林還獲選UCSF創校150年的150名傑出校友之一，非常難得。

李華林後來事業成功，並且轉行投資，成果豐碩，但為人低調謙和。他經常捐助與台灣研究有關的項目。1986年創設了「川流基金會」，鼓勵年輕人研究台灣，並在全球推廣台灣文化、台灣電影與台灣研究。他先後在台灣大學、英國劍橋大學、美國聖他芭芭拉加大、聖地牙哥加大等學校資助台灣研究。

李華林還曾捐贈整修舊台灣大學總圖建築東側校舍，也就是台大校史館現在的「川流廳」。另外，李華林也設立「李華林醫學人文獎助金」，並捐款台大景福基金會，聘請教師指導學生進行學習。2016年時，李華林獲選台大傑出校友的殊榮。

台灣大學指出，川流基金會長期在海外推動台灣文學文化研究，提升西方社會對台灣文史的認識，促進國際社會對台灣的關注。李華林除了捐助獎學金以外，還曾多次捐款母系藥學系，對於藥學研究領域也挹注經費與心力。

這次是經台灣文學學會引介，川流基金會將贊助範圍擴及本土台灣文學的創作人才與教學推廣，在台大設置「川流台灣文學駐校作家計畫」，由台文所負責規畫執行，每年選聘具代表性的年輕作家，結合課程設計，希望改善台灣文學創作環境，整合學術研究與實踐，豐富台灣人文景觀。

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