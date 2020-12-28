我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

疫情關太久 華人想買度假房 投資兼自住

記者李榮／灣區報導
民眾趁年底假期去滑雪，發現遊客不多，跟以往的盛況大相逕庭。（讀者提供）
民眾趁年底假期去滑雪，發現遊客不多，跟以往的盛況大相逕庭。（讀者提供）

年底假期時節向來是出遊旺季，雖然今年新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，衛生官員不建議出遊，聖他克拉拉縣並要求出遊超過150哩以外回來聖縣者，必須自主隔離。不過還是有不少人選擇出遊，有些華人特地到內華達的雪場滑雪，發現遊客比過往少很多，而且久未出門、更感恩戶外的天寬地闊與清新空氣，「準備在太浩湖，或者雷諾（Reno）買房了。」

在聖荷西上班的Alex Chen說，今年已經「關」在家超過三季，幾乎受不了，因此決定趁著聖誕與新年假期，到雷諾住旅館轉換心情，順便滑雪。他表示，這幾天雪場的人不多，維持社交距離不是問題，整體來說很安全；雖然室外還是有零星遊客沒戴口罩，也有部分人看起來不把新冠肺炎當一回事，「但這世界本來就什麼人都會有，注意一點就好了。」

他表示，自己是聖誕前兩天從聖荷西出發，停停走走開了約六個多小時才到目的地。因為很久沒有出遊了，小孩子特別興奮，一路都很開心。原本是想要連續每天都去滑雪，但是其中一天風勢太大，無法滑雪，只好在旅館休息一整天，大家一起吃火鍋度過。

「疫情之下，去灣區以外走一走，也讓我想要買度假屋了。」Alex表示，這次新冠肺炎應該會或多或少改變以後大家上班的模式，商務出差頻率可能會減少、大家也不一定要每天進辦公室，遠程上班成為常態。他有兩位同事，已經在太浩湖靠加州這邊買了度假屋，平常就「work from Tahoe」，也讓他萌生同樣的想法。

Alex說，太浩湖、雷諾本身就是加州人的度假勝地，原本就不少人會在當地買房，有需要時自用，平時則可以選擇出租。當然現在一些社區規定無法短租，但一些人是遊走灰色的地帶，平時不用即轉租給親朋好友，補貼貸款。

他指出，與太太討論後，決定在內華達買度假房，或許是太浩湖，又或者是雷諾、卡森市。主要因為未來退休後希望能搬到內華達州，降低稅率。同時自己也很看好未來整體房價的上漲空間，因此就希望能買度假房自用、兼長期投資。

滑雪 新冠肺炎 加州

上一則

灣區名人李華林捐款 支持台大台灣文學駐校作家計畫

下一則

核酸證明手變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

延伸閱讀

前聖荷西警局長 接掌達拉斯警局

前聖荷西警局長 接掌達拉斯警局
疫情雖嚴重 華人仍做足防疫、闔家賞聖誕燈飾

疫情雖嚴重 華人仍做足防疫、闔家賞聖誕燈飾
受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富
聖他克拉拉縣Fairgrounds檢測點 元旦關閉

聖他克拉拉縣Fairgrounds檢測點 元旦關閉
退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局
聖荷西發放10萬份餐點給弱勢家庭過冬

聖荷西發放10萬份餐點給弱勢家庭過冬

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22
華人Anna 去太浩湖地區的滑雪場旅遊。在附近小鎮發現有少數人不戴口罩，覺得有風險，提前結束行程回家。（華人Anna供圖）

部分人不戴口罩 華人遊太浩湖 敗興提前返家

2020-12-21 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認