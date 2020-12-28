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天使島博物館竣工 渡輪卻可能停駛

記者李晗 / 舊金山報導
天使島醫院已經完成翻新，成為博物館。（記者李晗 / 攝影）
天使島醫院已經完成翻新，成為博物館。（記者李晗 / 攝影）

位於舊金山灣區的天使島（Angel Island）記載了早期華人移民的屈辱血淚史。如今島上的博物館已經正式竣工，但是前往天使島的渡輪服務卻可能要停駛，引起社區震驚。

上世紀排華法案期間，大量移民來美的華人被扣留在灣區的天使島，經過嚴格的排查審問才能入境，形同「監禁」。這也讓天使島成為華人移民史上的一個慘痛標誌。天使島的宿舍墻內，如今還留著當時移民刻下的思念家鄉、悲苦惆悵的詩歌。

當年島上的一間醫院，如今經過翻新，已經成為了博物館，展示了當年的排華政策下的歷史以及移民的貢獻。

負責翻新的天使島移民站基金會（AIISF）董事主席朱伯忠表示，雖然博物館竣工了，但是因為疫情原因所以未能現在就開放給民眾參觀。他對於舊金山與天使島之間的渡輪服務要停駛的事情也表示震驚，認為應該保留有限度的服務，即減少服務，而不是完全停駛。

天使島博物館前的歷史石碑，寫有中文詩句。（記者李晗 / 攝影）
天使島博物館前的歷史石碑，寫有中文詩句。（記者李晗 / 攝影）

在朱伯忠的規畫之中，他希望這個博物館能成為一個「後天使島時代」（Post-Angel Island）的移民故事基地，像是留學生、商人、政治避難者的移民故事，都能夠在這裡找到共鳴。整個翻新工程耗資大約1100萬元。

朱伯忠曾任思科（Cisco）副總裁，也是華人精英團體「百人會」的成員，退休之後就進入天使島移民基金會，開始保育華人移民歷史文化。

目前在舊金山市與天使島之間提供渡輪服務的公司Blue and Gold Fleet，已經在申請取消這一線路，原因就是因為疫情導致虧損。如果Blue and Gold Fleet的線路取消的話，那麼前往天使島的線路就會只剩北灣馬連縣的Tiburon與天使島的線路。也就是說，民眾屆時想要前往天使島的話，只能先前往北灣馬連縣的Tiburon，再從Tiburon前往天使島，返回同理。

根據統計數字，每年前往天使島的人數大約為17萬5000人。

天使 移民 華人

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