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核酸證明手變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

本報記者／灣區報導
美國疫情飆升，中國駐美使領館對華人回國前的新冠病毒核酸檢測、血清抗體檢測要求進一步規範。（取自網頁）
美國疫情飆升，中國駐美使領館對華人回國前的新冠病毒核酸檢測、血清抗體檢測要求進一步規範。（取自網頁）

美國疫情飆升，為控制境外疫情輸入，中國駐美使領館對華人回國前的新冠病毒核酸檢測、血清抗體檢測要求進一步規範。從美西12月23日零時起，血清特異IgM抗體檢測須由專業醫護以靜脈血方式採樣，檢測報告須同時明示血清（Serum）、IgM、靜脈血（Venous）等字樣，不再接受指尖血檢測。核酸檢測報告除明示核酸（NAAT）、rt-PCR等字樣外。兩報告均須明示採樣方式，駐美使領館只受理來自所公布實驗室的檢測結果。

東灣華人Anderson Li 於27日表示，檢測要求加嚴，意圖很明顯，讓華人盡量不要回國。父母去年11月來美國，也不能回去，滯留13個月。「現在回去更難了。要去指定實驗室做兩個雙陰性檢測，時效是48小時內。機票價錢猛漲，兩人回國估計需要10萬人民幣（按目前匯率折算，約1萬5286美元），實在太貴，我們不捨得。」

美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

Anderson說，父母本來打算小住半年就回中國。沒想到3月美國就爆發疫情，為防止疫情從境外輸入，美中開始限制航班，但回國者卻很多，機票供不應求，水漲船高，一度上漲到6萬人民幣一張票，父母回國一再耽擱。

更讓人心煩的是，美國疫情在暑期一度有控制住的趨勢，到冬季則再次爆發。回國需要提供的核酸檢測陰性和抗體檢測陰性證明更嚴格。

Anderson前段時間查了機票價格，兩個老人直飛回去，單程加起來需要10萬人民幣，價格高得離譜，只能打消回國念頭。「爸媽本來只是準備回去弄一下退休工資的問題。因國內要求必須人到現場。即使回國把手續辦好，兩人的退休工資加來也沒10萬，機票太貴了，檢測又難做，回國得不償失。」

Anderson的父母暫時不能回國。每天靠種菜、遛狗打發時間。圖為後花園種的菜。...
Anderson的父母暫時不能回國。每天靠種菜、遛狗打發時間。圖為後花園種的菜。（Anderson Li供圖）

Anderson說，近期回不去，父母只能安心住下來。如今政府指示不要聚會，不要外出旅遊，老人家很寂寞，每天變著法的找點事情做。比如在後花園種菜，有時新鮮的蔬菜端上桌子，一家人享用，也是樂趣。

家裡養寵物狗，父母每天都遛個不停。平均一天帶狗出去三次。時間分別是：Anderson和老婆上班前、下班後，晚上八點半後。「寵物狗就喜歡外出跑步，一天出去三次，開心得不得了。老人家也順便鍛鍊身體。」

Anderson希望打了疫苗後，美國早日控制疫情，父母不用花費高價買機票，能平安回國。

檢測 疫情 美國

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