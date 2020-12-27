舊金山、屋崙公路1周驚傳2命案 2名男子死亡

加州公路巡警關閉880洲際公路（北行）屋崙七街出口路段的1、2、3號車道進行調查。（Bay Area News Group）

過去一周，屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）和舊金山的高速公路上分別發生命案，造成兩名男子死亡。

24日晚上9時10分左右，加州 公路巡警（CHP）接到報警，880洲際公路（北行）屋崙七街出口有一名男性行人深受重傷躺在地上。警員趕到現場時，該名男子已經死亡。死者是一名身上沒有身分證件的白人男性。

加州公路巡警警官卡吉亞諾（Robert Caggiano）表示，調查人員初步掌握的資訊是，死者事發時步入公路出口處的道路，一輛豐田Corolla轎車正行駛過來，儘管司機試圖避免碰撞，這輛豐田轎車以及至少另外一輛車還是撞上了死者。兩輛車的司機都留在現場配合調查，但沒有測出服用酒精或藥物。

為進行救援和調查，24日當晚9時26分，加州公路巡警正式發出警訊，關閉事發路段的1號、2號和3號車道，僅留下4號車道分流其它車輛進入80洲際公路。警訊於當晚10時40分前解除。

公眾如有任何關於這宗事故的線索，可致電（510）457-2875聯繫加州公路巡警屋崙辦公室。

21日晚上9時30分左右，101公路（南行）舊金山Cesar Chavez出口匝道上發生一宗致命槍擊 案。

加州公路巡警警官弗蘭岑（Jonathan Franzen）表示，這起槍擊案造成一死一傷。一名30歲男子被殺，在21日當晚10時02分被正式宣布死亡。死者的38歲哥哥受傷，但沒有生命危險。兩人當時身處他們駕駛的別克Lucerne轎車內。這輛轎車是在遭到槍擊後撞到路邊護欄後才停下。

為進行救援和調查，加州公路巡警在接報到場後將案發路段全線封閉，一度造成101公路（南行線）交通嚴重擁堵。現場直至22日凌晨2時15分才完全恢復正常交通秩序。

這起槍擊案目前被警方列作謀殺案進行調查。暫時沒有人被捕。