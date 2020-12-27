屋崙青少年暴力犯罪飆升 最小才11歲！

屋崙警方公布的數據發現，青少年暴力犯罪增加的趨勢令人震驚。圖為警員在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警方公布的數據發現，青少年實施暴力犯罪的趨勢令人震驚，在一些案件中，犯罪者的年齡不超過初中生就讀的年紀，有嫌犯才11歲。12月3日以來，屋崙總共發生19起劫車和街頭搶劫案件。警方已逮捕11個年輕人，送到少管所。警方認為，疫情 導致遠程教學，課後課程被取消，可能是青少年犯罪率高的原因之一。

屋崙警局警官穆尼茲（Robert Muniz）說，從11月下旬開始，犯罪率就開始上升，並在全市範圍內持續。這些青少年持槍挾持他人，搶劫或偷竊他們的汽車 。在某些情況下，少年嫌犯甚至利用偷來的汽車進行其他搶劫。最近在東屋崙發生的案件中，嫌疑人的年齡從11歲到16歲不等。

警方公布的數據顯示，自12月3日以來，已經發生了19起劫車和街頭搶劫事件。有時，青少年會使用武力、刀具或槍枝來搶劫受害者。在上周，警察局逮捕了11名年輕人，並將他們送進了少管所。

穆尼茲表示，發生這些案件很不幸，因為實施者是孩子，他們犯罪，傷害受害者，也傷害自己。他分析，疫情迫使學生遠程網課學習，許多課後課程取消。這可能是青少年犯罪率增加的一個原因。屋崙警局正在與暴力預防部門、阿拉米達縣緩刑部和阿縣地檢長辦公室合作，以遏制犯罪上升並提供資源。

他表示，無論是市府部門，還是社區，都應該向這些青少年伸出援手，而不只是逮捕和起訴案件。

警方也建議市民，留意周邊環境，上下車要提高警惕，並隨時鎖好車門。