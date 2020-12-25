國際領袖基金會 暑期實習報名起跑

交通部長趙小蘭與福茂集團創辦人趙錫成博士父女兩人和2020年國際領袖基金會公共事務學員。（國際領袖基金會提供）

國際領袖基金會（ILF）宣布，2021年度「暑期公共事務實習計畫 」開始接受報名。國際領袖基金會的遴選委員會每年挑選大約30名傑出亞太裔大學生，於暑假期間到華府的聯邦機構實習8到10周。

入選學生被稱為公共事務學員（Civic Fellows），在完成項目後可獲得助學金。他們在聯邦機構全職實習之外，將參加專業發展工作坊，以及領導力培訓。學員們須負擔自己的旅行費用、住宿及生活開銷。

國際領袖基金會指出，2020的30名獲選學員來自全美各傑出大學，背景多元。在國際領袖基金會安排下實習，進入國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔 美國人太平洋島民計畫、聯邦眾議員孟昭文辦公室、少數族裔企業發展署等等聯邦機構實習。

國際領袖基金會創會會長董繼玲指出，公共事務實習計畫是希望為美國社會打造既有公民意識，又關注社區的青年領袖。她表示，今年大家受新冠肺炎疫情影響，但國際領袖基金會還是堅持舉辦公共事務實習計畫，推動亞裔關注公共事務。

國際領袖基金會主席、也是白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽表示，國際領袖基金會的其中一個目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖，「讓年輕領袖們了解並增加公共參與、採取行動、支持他們的社區，是非常重要的事情。」

目前新冠肺炎疫情依然嚴峻，但國際領袖基金會估計，2021年上半年時新疫苗應該已可廣泛取得，因此暑期實習預計會在華府實地舉行。不過，有些實習可能以虛擬方式進行。

國際領袖基金會舊金山共同主席林美蓮指出，實習項目鼓勵亞太裔學生申請。凡是具有美國公民 身分，GPA成績至少3.0，目前在大學就讀大二、大三或大四的學生，都可申請。還需要成績單正本，履歷表，以及至少一封推薦信等其他文件。申請文件需在2021年1月22日美東時間下午5點以前遞交。查詢更多資訊或遞交申請文件，可上網www.ilfnational.org。