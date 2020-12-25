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阿拉巴馬州 求史丹福大學救經濟

編譯組╱史丹福24日電
史丹福大學和校內的胡佛研究院。(Getty Images)
史丹福大學和校內的胡佛研究院。(Getty Images)

史丹福大學的商學院是全美最著名商學院之一，它的創業和科技創新課程也是全美最備受矚目的學科。矽谷不少科技公司和著名科技巨頭都出身於史丹福。史丹福這樣的吸引力最新的證明是：阿拉巴馬州已宣布找史丹福協助該州挽救落後的經濟。

由阿拉巴馬州長艾維(Gov. Kay Ivey)成立的阿拉巴馬創新委員會(Alabama Innovation Commission)宣布，與史大的胡佛研究院(Hoover Institution)合作，由胡佛研究院提供促進經濟成長的建議。

委員會的一個主要目的是為阿拉巴馬州創造就業，並集中力量發展科技業，促進投資，將阿拉巴馬建設成為科技中心，吸引更多初創公司。

委員會由阿拉巴馬州眾議員浦爾(Bill Poole)當主席。浦爾說，委員會找史丹福大學，主要是要推動阿州的經濟發展，希望透過合作，史丹福和胡佛可以為阿州的經濟發提出可行辦法。委員會在今年7月才成立，共有15名成員。

委員會設有一個顧問委員會。顧問委員會的總裁史密斯(Zeke Smith)說，史丹福擅長創業和創新。阿拉巴馬州希望可以從中找到挽救相對落後的經濟。

阿拉巴馬州 史丹福大學 眾議員

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