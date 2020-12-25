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「北加州急難救助協會」秋冬防疫講座 分享台美旅遊規定

記者李榮／聖荷西報導
北加州急難救助協會庫比蒂諾分會將舉辦「秋冬防疫專案專題講座」。（記者李榮／攝影）
北加州急難救助協會庫比蒂諾分會將舉辦「秋冬防疫專案專題講座」。（記者李榮／攝影）

加州急難救助協會庫比蒂諾分會22日宣布，將於12月28日（周一）晚上7時30分至9時，舉辦「秋冬防疫專案專題講座」，邀請駐舊金山台北經濟文化辦事處副組長朱天梅，介紹疫情期間申辦領務案件的相關規定。另外，北加州台灣工商會會長黃大厚也會參加，於會中分享防疫期間的台美旅遊須知。

「秋冬防疫專案專題講座」由中華民國僑務委員會贊助。北加州急難救助協會庫比蒂諾分會會長馬蒨君指出，今年新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，很多僑胞想要回台、或者必須要回台處理事情，但是對於旅遊規定與領務相關的作業都不甚熟悉，因此北加州急難救助協會特別舉辦講座，希望僑胞能夠掌握最新的資訊。

她表示，當天將會有有獎問答與禮卡抽獎，活動最多能同時容納300人上線，希望有興趣的僑胞能夠及早上線，確定能夠有位置參加。

僑教中心副主任徐廣梅指出，僑委會為了服務僑胞，鼓勵僑界成立海外急難救助協會，讓旅外僑胞與遊客在遇到緊急事故的時候，能夠有幫忙的資源。事實上，包括北加州急難救助協會庫比蒂諾分會等急難救助協會，長期以來為社區做了很多服務，除了緊急時候的急難救助、平時舉辦講座以外，在疫情期間，急難救助協會還大力捐贈口罩，協助抗疫。

她表示，台灣啟動了秋冬防疫專案，另外也換發新護照，相信很多僑胞都有一些問題。而這次的秋冬防疫專案專題講座就是最好的機會，了解最新的規定。

時間：12月28日（周一）晚間7時30分至9時。Zoom Meeting ID：820-5057-7834。密碼：NCCAC。

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