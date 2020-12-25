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矽谷12%人口缺食物 飢餓在家：疫情加深危機

記者陳程威／聖荷西報導
飢餓在家工作人員在分裝食物。(記者陳程威╱攝影)
飢餓在家工作人員在分裝食物。(記者陳程威╱攝影)

根據「餵飽美國」（Feeding America）的數據，在COVID-19新冠病毒危機開始之前，有3500多萬人(包括近1100萬兒童)生活在缺乏糧食保障的家庭中。由於疫情，使得全美2020年將有超過5000萬人遇到飢餓的問題，其中包括1800萬兒童。

根據矽谷指數(Silicon Valley Index)，在矽谷有12%的人口缺乏食物保障，而疫情使得這一數據更為嚴重。隨著危機的持續，預計將會有更多的需要食物的低收入和工薪階層。

矽谷當地非營利組織「飢餓在家」（Hunger at Home）自疫情爆發以來，向最近下崗和休假的工人分發了308萬份即食、營養食品和食品袋。其中許多人來自療養院、餐館和娛樂業。這些人大多是低收入者，很多人幾乎沒有儲蓄。

根據「飢餓在家」的數據，在疫情爆發前的五年間，這個組織一共發放了330萬的食物。而自疫情爆發以來，從3月到9月一共分發了167萬份餐點，從1月到12月一共分發了132萬份餐點。顯見疫情影響下民眾的食品危機持續加深。

「飢餓在家」項目的員工Nhan表示，他們每日會準備個人餐與家庭餐給有需要的民眾。其中個人餐會直接發給收容所的無家可歸遊民。而家庭餐也會發給所有需要食物的居民。

「飢餓在家」組織會在每周三和周六早上9時點到11時期間，在聖荷西市的1534 Berger Drive進行得來速（免下車）食物的分發。更多詳細信息可至銀行的官方網站www.hungerathome.com查詢。

「飢餓在家」與當地會議中心、酒店和體育場館合作，收集多餘的食品和物品，通過一個強大的非營利網絡分發給飢餓和無家可歸的人。迄今為止，「飢餓在家」已經向當地分發了超過630萬份餐食，並幫助分發了急需的物品，如毛巾、毯子、廚房用品和衛生用品包等。

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