聖他克拉拉縣Fairgrounds檢測點 元旦關閉

需要在新年假期間做新冠病毒檢測的聖縣民眾請留意時間變動訊息。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣政府表示，12月28日那一周，需要做新冠病毒(Covid-19)檢測 的聖縣居民，依舊可以在聖荷西 、桑尼維爾、吉爾洛和洛斯蓋圖等地的接受檢測，但需要密切注意檢測點時間的變動訊息。

聖他克拉拉縣露天劇場 Fairgrounds的檢測點將在1月1日元旦當天關閉。但在包括12月31日除夕在內的所有其他日子度照常運營。 不需要預約的「彈出式」服務只針對那些沒有症狀的民眾。從周一到周四在聖荷西和吉爾洛都可以使用。周三還將在聖荷西開設另外一個檢測點。

聖縣政府新冠首席檢測員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）24日表示，「這是一個關鍵時刻。我們知道，聚會是新冠病毒傳播的高風險活動，因此，我們強烈敦促人們在假期不要聚會或旅行。每個人都必須在假日期間繼續採取一切預防措施，以遏制COVID-19的傳播，這包括如果你是一線的工作人員，你需要定期接受檢測。 」

聖他克拉拉縣政府希望提醒人們，如果沒有新冠症狀出現，且沒有其他緊急醫療問題時，醫院急診部門不是進行新冠檢測的合適場所。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，他們目前非常忙。對於沒有新冠症狀的人，聖縣目前提供室內和免下車(得來速)檢測。有症狀的人則會被引導到免下車檢測點，以減少傳染他人的機會。

下周將在聖荷西、桑尼維爾、洛斯蓋圖進行僅限預約的新冠檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org進行預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以進行預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測都是免費的。