我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

聖他克拉拉縣Fairgrounds檢測點 元旦關閉

記者陳程威／聖他克拉拉報導
需要在新年假期間做新冠病毒檢測的聖縣民眾請留意時間變動訊息。(本報檔案照)
需要在新年假期間做新冠病毒檢測的聖縣民眾請留意時間變動訊息。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣政府表示，12月28日那一周，需要做新冠病毒(Covid-19)檢測的聖縣居民，依舊可以在聖荷西、桑尼維爾、吉爾洛和洛斯蓋圖等地的接受檢測，但需要密切注意檢測點時間的變動訊息。

聖他克拉拉縣露天劇場Fairgrounds的檢測點將在1月1日元旦當天關閉。但在包括12月31日除夕在內的所有其他日子度照常運營。 不需要預約的「彈出式」服務只針對那些沒有症狀的民眾。從周一到周四在聖荷西和吉爾洛都可以使用。周三還將在聖荷西開設另外一個檢測點。

聖縣政府新冠首席檢測員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）24日表示，「這是一個關鍵時刻。我們知道，聚會是新冠病毒傳播的高風險活動，因此，我們強烈敦促人們在假期不要聚會或旅行。每個人都必須在假日期間繼續採取一切預防措施，以遏制COVID-19的傳播，這包括如果你是一線的工作人員，你需要定期接受檢測。 」

聖他克拉拉縣政府希望提醒人們，如果沒有新冠症狀出現，且沒有其他緊急醫療問題時，醫院急診部門不是進行新冠檢測的合適場所。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，他們目前非常忙。對於沒有新冠症狀的人，聖縣目前提供室內和免下車(得來速)檢測。有症狀的人則會被引導到免下車檢測點，以減少傳染他人的機會。

下周將在聖荷西、桑尼維爾、洛斯蓋圖進行僅限預約的新冠檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org進行預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以進行預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測都是免費的。

檢測 聖荷西 劇場

上一則

無視避疫 矽谷教堂舉行平安夜崇拜 聚會者大都不戴口罩

延伸閱讀

退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局
聖誕前夕 聖荷西機場旅客比疫情前少了一半

聖誕前夕 聖荷西機場旅客比疫情前少了一半
聖荷西發放10萬份餐點給弱勢家庭過冬

聖荷西發放10萬份餐點給弱勢家庭過冬
聖荷西國際機場 推旅客新冠檢測服務

聖荷西國際機場 推旅客新冠檢測服務
聖荷西規定外送平台送餐費上限15% 即起生效

聖荷西規定外送平台送餐費上限15% 即起生效
聖荷西急難救助協會 捐1.5萬片台製口罩

聖荷西急難救助協會 捐1.5萬片台製口罩

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
今年聖誕，舊金山機場的旅客明顯比去年少，但仍有不少人出遊，15日至21日的一周就有10萬9283人。(電視新聞截圖)

不居家避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

2020-12-23 23:17
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

2020-12-22 02:00
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票