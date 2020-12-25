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聖誕和新年假期 舊金山免費新冠檢測不停歇

記者李晗／舊金山報導
假日聚會可能引起新一輪疫情高峰，舊金山的檢測活動將持續進行。（記者李晗／攝影）
假日聚會可能引起新一輪疫情高峰，舊金山的檢測活動將持續進行。（記者李晗／攝影）

進入聖誕和新年的假期，民眾聚會可能將導致新一輪的疫情高峰。舊金山將持續進行免費新冠檢測活動，在假期也不停歇。

在舊金山華埠，未來三周的的新冠檢測都已經確定繼續進行。時間分別是12月30日（周三）、1月6日（周三）以及1月13日（周三），從上午10時至下午2時。地址位於華埠的花園角廣場，林華耀街50號（50 Walter U Lum Pl）。檢測活動均無需預約，直接到現場排隊即可。參與者需要出示身分證明。

市府方面在華裔社區的檢測活動持續展開。此前也已經在肖化區、列治文區等地進行檢測，明年也料將會再次舉行，同時擴展至日落區。

其他多個地區也繼續舉行免費的檢測活動，無論有沒有醫療健保的民眾，都可以參與。如果已經出現症狀，或者曾經與病毒感染者接觸，那麼可以到以下的地方進行檢測：Alemany農貿市場檢測站，位於米慎區的南面（100 Alemany Blvd），時間是12月25日，上午8時30分至下午1時；12月31日，上午8時30分至下午1時；1月1日，上午8時30分至下午1時。

市府轄下的檢測點，也提供步入和免下車檢測服務。但是市府仍然建議民眾提前預約以確保獲得檢測。地址是30號碼頭（Pier 30）的Embarcadero檢測站，時間是12月31日，上午8時至下午1時。

另外，市立大學（City College）校園Optum Serve檢測站，時間是12月31日上午7時至晚上7時。地址是Oakdale大道1800號（Phelps 街1200號為入口處）。 該站由加州政府營運，提供步入檢測服務，必須預約。13歲以下兒童必須由家長或監護人登記預約進行檢測，13至17歲青少年可自行登記預約進行檢測，並可獲取自己的檢測結果。

舊金山此前也宣布在西語裔聚居區，同時也是確診案例重災區的米慎區增設的兩天的檢測活動。市長布里德（London Breed）說，要確保資源公平公正地分配，降低病毒的傳播風險。

有關聖誕節（12月25日）、31日及新年1月1日的檢測服務，請瀏覽sf.gov/GetTestedSF。

檢測 舊金山 華埠

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