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抗議居家令 民眾不戴口罩唱聖誕歌

編譯組╱灣區24日電
灣區一批民眾齊集在納巴縣，唱聖誕歌，不戴口罩，抗議居家令，並要求罷免紐森。（電視新聞截圖）
灣區一批民眾齊集在納巴縣，唱聖誕歌，不戴口罩，抗議居家令，並要求罷免紐森。（電視新聞截圖）

灣區一些民眾利用聖誕節表示對加州新居家令的不滿，他們集體唱聖誕歌，但不戴口罩，以表示對居家令的抗議。抗議者還要求罷免紐森州長。

灣區ABC電視報導，數十名抗議者齊集在北灣的納巴酒鄉，利用聖誕節，一起唱聖誕歌（例如「平安夜」），以示抗議灣區和加州實施的居家令。

抗議者在納巴酒郷抗議，因為宣布推行居家令的紐森州長他自己違反了避疫規定，在納巴谷一家著名的米其林三星餐館舉行的派對，不但參加人數超過規定，而且部分派對還在戶內舉行。

抗議者說，他們支持納巴谷的商店。居家令要餐館和商店關門，使商戶難以生存。抗議者克尼特（Francine Knittel）說：「政府加諸我們身上的限制，都是違憲的和違法的。我們有權唱聖誕歌和慶祝聖誕。」

納巴縣的新居家令自本月17日起生效，要求居民留在家裡，甚至禁止與其他家庭接觸。納巴縣22日有126人確診感染。

藉著唱聖誕歌作抗議，還出現在灣區其他地方。據沙加緬度蜂報報導，抗議者去到紐森在沙市南邊的美橡區（Fair Oaks）家門外，大唱聖誕歌並派發傳單，呼籲罷免紐森。

另外，好萊塢男星甘瑪朗（Kirk Cameron）23日也在南加州千橡市Thousand Oaks）一個商場的停車場，集合了超過100名抗議者，大唱聖誕歌，以示抗議居家令。

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