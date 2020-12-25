無視避疫 矽谷教堂舉行平安夜崇拜 聚會者大都不戴口罩

聖荷西的Calvary教堂，自今年5月起一直挑戰避疫規定，已被罰款119萬元，但平安夜再次違規舉行戶內大型崇拜。（Getty Images）

矽谷一家已成為挑戰政府避疫象徵的教堂雖然已被罰款超過100萬元，但平安夜再舉行違規大型崇拜活動。禮拜活動在平安夜傍晚開始。聖他克拉拉縣官員指責說，現在正是疫情 狂飆和最惡劣的時期，教堂公然違反規定的聚會，將所有人的安全置諸不顧，十分可恥。

位於聖荷西Willow Glen區的Calvary教堂，因為違反避疫規定，包舉行大型的戶內聚會，而且參加聚會者大都不戴口罩，因此已經與聖縣政府對峙了數個月。10月時聖縣政府曾控告教堂。聖縣高等法院曾頒禁令，又裁定教堂犯藐視法庭罪。

教堂並沒有因為政府的反對和法院的判罪而停止舉行崇拜活動。例如在剛過去的周日（20日），首席牧師麥克魯（Mike McClure）仍在教堂內、站在聖誕樹旁主持崇拜。

聖縣政府律師威廉 斯（James Williams）說：「教堂不顧人命安全，繼續違規舉行活動，十分可恥，政府將會繼續執法，違規就會被罰。」

代表教堂的組織「信仰自由提倡者」的律師泰勒（Robert Tyler）說：「憲法賦予教堂進行崇拜權利。我們將會上訴至聯邦法院，希望聯邦法院會維持憲法和宗教自由的權利。對於信徒來說，聖誕崇拜極其重要，特別是在目前的艱難時刻，更需要信仰。」

今年5月，教堂違反聖縣政府的避疫規定，重開崇拜。從照片和視頻所見，教堂內聚會了超過600人，人與人之間坐得很近，而且所有人都沒有戴口罩。因為違反規定被縣衛生局罰款。這項罰款又因為教堂其後再多次違反規定，所以至今已累積至119萬1750元。

灣區 ABC電視揭露，這所教堂向聯邦申請小商業疫情救濟，獲得聯邦政府的PPP計畫的34萬零400元款項。據申請書所說，教堂用有關款項來支付70名雇員的薪金。

教堂所在的聖他克拉拉縣，自3月疫情爆發以來，至23日已有接近6萬人感染（5萬9900），是灣區各縣中之最。另外已有632人染疫死亡，23日單日新增確診1286例，死亡17人。聖縣人口198萬，全縣目前只剩35張加護病床。