哭笑不得… 新冠檢測預約難 華人咳嗽拖幾天痊癒了

疫情頻發，新冠檢測預約變難。圖為灣區一檢測點。（記者劉先進 ／攝影）

全美新冠確診繼續到1830萬，死亡人數32萬3000人。加州確診197萬，致死2萬3254人。加州ICU重症監護病床數量下降到2%。

家住南灣聖他克拉拉縣（Santa Clara）的華人Ashley 23日表示，前幾天感冒咳嗽，覺得身體不舒服。為以防萬一，到網站預約新冠檢測 ，結果發現三天內都沒有檢測安排。如果去東灣，就可以一兩天內檢測，但實在不現實，「現在灣區 交通回復正常，高速路上有堵車，我不可能來回開車3到4個小時到東灣檢測。拖著熬了幾天，感冒也好得差不多，讓人哭笑不得。」

今年冬季，疫情 第三波侵襲美國，勢頭越來越凶猛。灣區多個縣的衛生部門收回此前允許的戶外就餐許可，不允許運營理髮店等室內生意，商戶叫苦連天。政府部門也數次提醒市民，不要在節日期間聚集，避免人員集中傳播病毒。

Ashley 說，前段時間有些感冒咳嗽，雖然一直在家中遠程上班，沒怎麼和人打交道，只是偶爾出去買買菜。但還是感覺有感染風險。為避免傳播疫情，想著去檢測一下是否感染病毒。

Ashley登錄聖縣的官網後發現，該縣和Fulgent Genetics等機構合作，提供免費病毒檢測。按照網站指引填寫症狀，卻得知最近檢測點的預約，已經排到了三天後。看來預約檢測人非常多，人滿為患。

Ashley分析，從預約檢測難也可以粗略看出各地疫情發展情況。最近看新聞，一直都聽說南灣疫情走勢嚴重，確診增長更快。簡單查詢Google 23日的訊息可發現，聖縣確診5萬8637人，前一天增長1185人，舊金山確診增加149人，聖馬刁增加398人，阿拉米達縣增長752人，康曲柯士達縣增長466人，聖縣是灣區疫情增長最快的區域。

Ashley說，查詢得知，東灣各地檢測預約稍微容易一些，有的能在三天內檢測。但隨著疫情日常化，灣區路上的車流逐漸增多，從南灣開車到東灣，加上堵車，來回超過3小時，不得不打消開車去檢測的主意。沒想到拖了三、四天，感冒咳嗽症狀基本上好了，檢測的事情也就束之高閣了。

雖然判斷自己脫離風險，Ashley還是考慮遵守防疫指南，不和朋友聚會，「有朋友最近叫過去打火鍋。儘管朋友不擔心華人防疫的準備，但我自己還是小心點。所以準備推遲一段時間。等疫情平復，人人打完疫苗再聚會不遲。」