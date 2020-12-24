挺華埠送餐計畫 佩斯金提190萬追加撥款

戶外用餐項目也受到關閉，讓華埠餐飲業者雪上加霜。（記者黃少華／攝影）

根據華埠 多個社團日前向市長辦公室要求扶持華埠小商業的致信，代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）於日昨向市議會提出一項190萬元的追加撥款計畫，用於支持華埠餐飲業及改善散房（SRO）居民食品安全。

佩斯金辦公室立法助理甄錦浩（Calvin Yan）說：「我們知道這只是個小數目。但希望在聯邦政府出台更大的財政紓困 方案之前，這能有所幫助。」

這筆撥款旨在通過華埠各餐館為散房家庭和長者提供營養豐富且安全的膳食，以減少公共廚房的使用，防止潛在的疫情 爆發。

佩斯金希望這筆撥款能够為之前參與「疫境送暖，燃亮華埠」（Feed and Fuel Chinatown）送餐計畫的餐館提供3至6個月的支持。他也希望將這一計畫擴大至80家餐館，包括規模較小的餐館，比如受到受疫情衝擊特別嚴重的小型麵包店和咖啡館。

佩斯金表示：「鑑於現時的病例激增，我們希望確保散房居民盡可能避免共用廚房，以阻止疫情爆發。疫境送暖、燃亮華埠送餐計畫提供的餐飲將減少散房居民使用公共廚房的情况，同時支持小餐館和雇傭本地餐館工人，直到聯邦政府出台更大的財政紓困方案。我知道食物是中華文化的中心之一，像宴會廳和本地餐館這樣的地方，對於保護華埠社區及傳統至關重要。」