我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

挺華埠送餐計畫 佩斯金提190萬追加撥款

記者黃少華／舊金山報導
戶外用餐項目也受到關閉，讓華埠餐飲業者雪上加霜。（記者黃少華／攝影）
戶外用餐項目也受到關閉，讓華埠餐飲業者雪上加霜。（記者黃少華／攝影）

根據華埠多個社團日前向市長辦公室要求扶持華埠小商業的致信，代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）於日昨向市議會提出一項190萬元的追加撥款計畫，用於支持華埠餐飲業及改善散房（SRO）居民食品安全。

佩斯金辦公室立法助理甄錦浩（Calvin Yan）說：「我們知道這只是個小數目。但希望在聯邦政府出台更大的財政紓困方案之前，這能有所幫助。」

這筆撥款旨在通過華埠各餐館為散房家庭和長者提供營養豐富且安全的膳食，以減少公共廚房的使用，防止潛在的疫情爆發。

佩斯金希望這筆撥款能够為之前參與「疫境送暖，燃亮華埠」（Feed and Fuel Chinatown）送餐計畫的餐館提供3至6個月的支持。他也希望將這一計畫擴大至80家餐館，包括規模較小的餐館，比如受到受疫情衝擊特別嚴重的小型麵包店和咖啡館。

佩斯金表示：「鑑於現時的病例激增，我們希望確保散房居民盡可能避免共用廚房，以阻止疫情爆發。疫境送暖、燃亮華埠送餐計畫提供的餐飲將減少散房居民使用公共廚房的情况，同時支持小餐館和雇傭本地餐館工人，直到聯邦政府出台更大的財政紓困方案。我知道食物是中華文化的中心之一，像宴會廳和本地餐館這樣的地方，對於保護華埠社區及傳統至關重要。」

華埠 疫情 紓困

上一則

聖荷西發放10萬份餐點給弱勢家庭過冬

下一則

灣區新增確診3836例 40人死

延伸閱讀

加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來

加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來
新冠痊癒牧師 呼籲忍一時聚會歡樂

新冠痊癒牧師 呼籲忍一時聚會歡樂
新議員華埠謝票 金山政局大體不變

新議員華埠謝票 金山政局大體不變
華埠花園角6日新冠病毒檢測 432樣本全部呈陰性

華埠花園角6日新冠病毒檢測 432樣本全部呈陰性
華埠花園角臨檢點 為350人測新冠

華埠花園角臨檢點 為350人測新冠
疫情下亞裔受重創 舊金山社區籲關注

疫情下亞裔受重創 舊金山社區籲關注

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
加州各地醫院醫護人員不足，正積極向外地借調人手。（美聯社）

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

2020-12-22 23:14
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
聖誕和新年準備參加聚會?研究發現，在戶內聚會，特別是不通風的地方，病毒傳播可以十分快速。(Getty Images)

居家避疫！ 研究：病毒擴散20呎只要5分鐘

2020-12-22 09:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報