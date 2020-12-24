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金山67歲華男 在家殺死68歲華女被捕

記者李晗／舊金山報導
華埠與北岸區的交界處Powell街1800號路段發生凶殺案，一名68歲的余姓女子死亡。（記者李晗／攝影）
華埠與北岸區的交界處Powell街1800號路段發生凶殺案，一名68歲的余姓女子死亡。（記者李晗／攝影）

舊金山上周發生一宗家庭凶殺案，67歲音譯姓肖的華裔男性涉嫌殺害另一名68歲的音譯姓余的華裔女性。肖姓男子已經被警方以謀殺罪名拘捕。

肖與余都是舊金山居民，二人關係在坊間有流傳不同說法，但是警方未有披露或者證實任何說法。

案件發生的地址是位於華埠與北岸區（North Beach）的交界處，Powell街1800號路段。根據警方披露，12月18日早上11時左右，華埠中央分局的警員接報之後到達事發現場。警員隨後強行進入屋內，發現一名女性已經失去意識、停止呼吸。警員隨即呼叫救護，但是後來證實該女性已經在案發現場已經死亡。

隨後警方拘捕了67歲的男性嫌犯，當時警方發布的嫌犯姓名是Zu Xiao。但是後來根據舊金山高等法院以及縣警局的監獄系統的資料，該名男性的名字則是Zucheng Xiao，音譯為「肖祖成」。肖祖成被捕之後已經出庭聆訊，案件已經進入司法程序。

23日周三，舊金山法醫辦公室也完成了死者的身分認定，確認死者是68歲的亞裔女性，名為Zhao Yu，音譯為「余昭」。法醫辦公室並未有公布具體的死因以及死亡時間，稱這些資料只會提供給家屬。此前警方曾經透露死者是50歲的亞裔女性，但是法醫辦公室的說法則是確認為68歲的余昭。

警方目前仍然在調查案件。有知情的民眾可以撥打1-415-575-4444，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料，協助警方調查。

記者曾就肖余二人是否是夫妻關係詢問警方，但是警方拒絕提供進一步消息。同時報警者的身分也未公布。

警方在罪案信息簡報中曾經提及當時報案的內容涉及「嚴重攻擊」（aggravated assault），隨後也指出案件是屬於「家庭事件」（domestic incident）。

金山發生凶殺案，案發地址位於華埠與北岸區的交界處。（記者李晗／攝影）
金山發生凶殺案，案發地址位於華埠與北岸區的交界處。（記者李晗／攝影）

舊金山 華埠 亞裔

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